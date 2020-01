Gemeindebrandmeister macht Platz für die Jugend

Wusterhausen

Der Entschluss von Gemeindebrandmeister Ralf Hohmann zum 31. Mai aus dem Ehrenamt auszuscheiden stand schon länger fest. Bei der Jahreshauptversammlung stellte er die Feuerwehrmitglieder deshalb nicht vor vollendete Tatsachen. „Es war lange bekannt, dass ich aufhören möchte“, so Hohmann gegenüber MAZ. Bereits bei seiner letzten Anhörung vor sechs Jahren hatte er deutlich gemacht, dass er das Feld für jüngere Nachfolger freimachen wolle.

Stellvertreter macht kommissarisch weiter

Wer das sein wird, das steht noch nicht fest. Kommissarisch wird den Posten zunächst Hohmanns Stellvertreter Peter Wolter ab dem 1. Juni übernehmen. Ob er auch der Nachfolger wird, bleibt abzuwarten. Am 7. April findet die Anhörung für das Ehrenamt statt. das heißt, Interessenten können sich bewerben und dabei vorstellen. Bei der Anhörung dabei sind die Führungskräfte der Einheiten der Gemeindefeuerwehr, der Kreisbrandmeister und der Bürgermeister. Der neue Gemeindewehrführer wird anschließend in sein Amt bestellt.

Hohmann bleibt Mitarbeiter im Rathaus Wusterhausen

Hohmann bleibt weiter Mitglied in der Feuerwehr, gab er bekannt und er wird auch weiterhin im Ordnungsamt des Wusterhausener Rathauses tätig sein. „Bis zur Rente muss ich noch ein bisschen arbeiten“, sagt er. 20 Jahre war er Gemeindebrandmeister in Wusterhausen. Bei der Jahresdienstversammlung sagte er: „Wenn ich heute hier vor euch stehe und diesen Bericht halte, dann tue ich dies gewiss auch etwas mit gemischten Gefühlen.“

Feuerwehrgen in die Wiege gelegt

In einer Laudatio für einen Kameraden zum Neujahrsempfang hatte Hohmann einmal gesagt, dass er es immer wieder erstaunlich findet, wenn Kinder häufig den Wunsch äußern, einmal Feuerwehrfrau - oder -mann zu werden. Auch er habe dieses Feuerwehrgen in die Wiege gelegt bekommen. Hohmanns Vater war selbst Feuerwehrmann und über viele Jahre auch in der Wehrleitung tätig. „Er war mein Vorbild. Von ihm habe ich gelernt, was Kameradschaft heißt. Retten, bergen, löschen – gelernt und verinnerlicht von Kindesbeinen an“, so der Gemeindewehrführer. Er hat wie viele Kameradinnen und Kameraden in Wusterhausen seine Laufbahn in der Feuerwehr absolviert – vom Anwärter bis hin zum Gemeindebrandmeister.

Feuerwehrchef schätzt gut gemeinte Kritik

„Mehr als 20 Jahre habe ich nun diese verantwortungsvolle Aufgabe ausgefüllt. „Und glaubt mir, es war nicht immer einfach“, so Hohmann zu den Teilnehmern der Jahresdienstversammlung. „Jeder, der eine Führungsaufgabe übernommen hat, stimmt mir sicher zu, wenn ich sage, dass kritische Äußerungen meist überwiegend sind“, fügte er an. Er sieht gut gemeinte Kritik aber als guten Motivator. Schaut er auf die vergangenen Jahre zurück, sieht er viele positive Ergebnisse und Erlebnisse.

Eine wichtige Aufgabe für Hohmann war und ist die Bereitstellung der technischen Ausrüstung für die Wehren. Als Mitarbeiter der Verwaltung und gleichzeitig Feuerwehrmann und Gemeindebrandmeister habe er dabei immer Verständnis für beide Seiten aufbringen müssen, was ihm rückblickend gut gelungen ist, wie er selbst einschätzt.

Gute Ausstattung in Wusterhausen

Er ist stolz darauf, dass am Standort Wusterhausen ein Löschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug, ein Vorausrüstwagen, ein Einsatzleitwagen, Mannschaftstransportwagen und sogar ein Motorrad zum Einsatz in der Waldbrandbekämpfung stationiert werden konnten. Außerdem gibt es ein Schlauchboot.

Dessow hat Tragkraftspritzenfahrzeug W und ein neues Tanklöschfahrzeug ist in Arbeit. Die Standorte Trieplatz, Nackel, Brunn, Lögow und Ganzer haben einen Mannschaftstransportwagen. In Nackel und Schönberg gibt es Tragkraftspritzenfahrzeuge W. Und Segeletz erhält demnächst ebenfalls ein solches als Ersatz für den alten LO. „Unsere Gerätehäuser wurden modernisiert, die Einsatzbekleidung ist umgestellt“, so Hohmann.

Struktureller Wandel in der Feuerwehr

Auch strukturell habe sich die Feuerwehr in den vergangenen Jahren gewandelt. „Ich begann noch als Amtsbrandmeister“, erinnert sich Hohmann. „Zuerst bildeten wir Züge, später neue Einheiten“, ergänzt er. Auch gesellschaftliche Veränderungen schlugen sich auch in der Feuerwehrarbeit nieder. „So ließen sich auch in unserem Bereich Schließungen von Standorten nicht vermeiden“ bedauert der Gemeindebrandmeister.

Er dankte allen, die sich in die Feuerwehrarbeit einbringen und besonders den Mitglieder der Wehren. „Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wären wir nicht in der Lage, die Schutzziele für unsere Bevölkerung einzuhalten und Gefahrensituationen erfolgreich abzuwehren und zu bewältigen“, so Hohmann.

Viel zeit bei der Feuerwehr verbracht

Wie viel Zeit er im Laufe seines Lebens für die Feuerwehr eingesetzt hat, kann er nicht sagen. Doch eins weiß er ganz genau: „Wenn ich auch nicht zur Wiederwahl als Gemeindebrandmeister zur Verfügung stehe, so bleibe ich doch mit Herz und Seele Feuerwehrmann, egal auf welcher Position.“

Feuerwehr ist für Hohmann kein Ehrenamt wie jedes andere. Feuerwehr wird für ihn auf besondere Weise gelebt und ist ein unverzichtbarer Teil des Gemeinwesens und des Sicherheits- und Rettungswesens der Gemeinde. „Mit unseren Einsätzen leisten wir Großes und wir spüren bei unseren Einsätzen bei allem Schrecken und Entsetzen auch große Dankbarkeit“, sagt Hohmann. Das macht für ihn die Arbeit aus.

Von Sandra Bels