Läsikow

Die lokalen Veranstaltungskalender kommen in diesem Jahr gar nicht mehr mit all den Absagen mit. Die Gemeinde Wusterhausen wies dieser Tage auf ihrer Internetseite beispielsweise für den 25. Juni noch auf das Fest an der „Einsamen ­Eiche“ im Luch bei Läsikow hin.

Auf Nachfrage stellt Monika Stoltz vom „ Freundeskreis Einsame Eiche“ aber klar, dass daraus nichts wird. „Wir haben uns entschieden, das Fest in diesem Jahr abzusagen.“

Corona steigert den Organisationsaufwand

Die Eiche mitten im Luch gilt seit Jahrzehnten als Treffpunkt und Ausflugsziel. Immer am letzten Juli-Wochenende veranstaltet der Freundeskreis dort normalerweise ein Fest mit teils Hunderten Besuchern.

Doch die aktuellen Corona-Hygieneauflagen seien an diesem Ort nur schwer einzuhalten, schätzt Monika Stoltz ein. „Wir hoffen auf 2021.“

Von Alexander Beckmann