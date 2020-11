Nackel

Kein Training, keine Punktspiele, nicht mal Vereinsabende oder ähnliches. Die zeitweiligen Einschränkungen des Corona-Jahres 2020 trafen auch die Fußballer des SV Blau-Weiß Nackel hart.

Ganz nehmen ließen sich die rund 80 Mitglieder ihr Vereinsleben aber auch während der Lockdowns im Frühjahr und aktuell seit Anfang November nicht. Schon im April hatte Albrecht Gottschalk vom Vorstand das erläutert. „Wir als Fußballer, Fans und Leitung haben überlegt, was wir trotz der Zwangspause machen können“, erklärte er damals. „Und da haben wir gesagt: Dann renovieren wir eben.“

Nackeler werden zu Malern und Dachdeckern

Seit dem hat sich rund ums Vereinshaus im Nackeler Nachbarort Läsikow einiges getan. Das Haus selbst besteht ja aus alten Bürocontainern. Schon im Frühjahr leuchteten die Außenwände in frischen Farben. Viele hatten dafür in zahlreichen kleinen Einsätzen mit angepackt. Inzwischen sind auch die Wetterhäuschen am Spielfeldrand neu gestrichen und Bänke installiert.

Das Vereinshaus am Sportplatz in Läsikow hat neue Farbe und der Schiedsrichterbau im Hintergrund ein neues Dach. Quelle: Alexander Beckmann

Das bis dahin größte Vorhaben wurde mittlerweile ebenfalls Realität: „Unsere Fußballer haben das Dach vom Schiedsrichterhaus gedeckt“, sagt Albrecht Gottschalk stolz. Spenden hätten das möglich gemacht.

Neuer Fußboden im Mannschaftsraum

Was das Handwerken anging, lief es nach dem Sommer für die Nackeler etwas ruhiger. Fußball war wieder möglich. Das örtliche Team spielt in der 1. Kreisklasse. „Wir liegen mit Höhen und Tiefen ganz gut im Mittelfeld“, schätzt Albrecht Gottschalk ein.

Noch ist die Serie nicht beendet. „Ein Spiel fehlt.“ Wann es ausgetragen werden kann, lässt sich derzeit nicht absehen. „Jetzt geht ja wieder nichts mehr. Also arbeiten wir.“

So bekam der Mannschaftsraum nun den lang ersehnten neuen Fußboden. Wichtige Voraussetzung: An den Materialkosten beteiligte sich die Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin mit 500 Euro.

Spendengeld gut angelegt

„Unsere Vereinswochen gab es ja dieses Jahr wegen Corona nicht“, erklärt Bankmitarbeiterin Jacqueline Salih aus Wusterhausen. Mit der Aktion ermittelt die Raiffeisenbank normalerweise die Empfänger von Spendengeld. Es geht um immerhin 14.000 Euro im Landkreis. „Wir wollten die Spenden trotzdem gut anlegen“, sagt Jacqueline Salih. „Also haben wir die Vereine ausgewählt, die in den vergangenen Jahren immer aktiv mit dabei waren.“ Blau-Weiß Nackel zählt dazu.

„Ich bin schon für 10 oder 20 Euro dankbar. Da kann ich Farbe kaufen“, freut sich Albrecht Gottschalk, der längst weitergehende Pläne hegt. „Wir wollen einen Brunnen für die Bewässerung unserer beiden Plätze bohren.“ Dafür sei man mit dem Kreissportbund und der Sparkasse im Gespräch. Es sehe ganz gut aus.

Der Winter wird arbeitsreich

„Nun warte ich noch auf Geld von der Gemeinde.“ Einen schicken Rasentraktor könnten sich die Nackeler gut vorstellen. Froh wären sie aber auch schon über ein paar brauchbare Stühle. Ihre stammen noch aus LPG-Beständen. Und die Wusterhausener Gemeindeverwaltung hat sich doch gerade im frisch sanierten Rathaus komplett neu eingerichtet. Die alten Möbel wären auch bei den Sportlern höchst willkommen.

Albrecht Gottschalk wünscht sich für seinen Verein auch neue Stühle. Die alten stammen noch aus LPG-Beständen. Quelle: Alexander Beckmann

Für Albrecht Gottschalk steht der Arbeitsplan jedenfalls fest: „Den Winter werden wir auch nutzen.“ Der 74-Jährige blickt in die Zukunft: In vier Jahren feiert sein Verein den 100. Gründungstag. Da muss alles blitzen und blinken. Warum also nicht jetzt schon mit den Vorbereitungen beginnen?

Außerdem wäre wohl kaum etwas schlimmer, als wenn jetzt in der sportlichen Zwangspause alles auseinander läuft. „Im Vereinsleben ist entscheidend, dass man die Freundschaft pflegt“, findet Gottschalk. Wenn das vorübergehend beim Fußball nicht möglich ist, dann müsse es eben gemeinsame Arbeit tun.

Von Alexander Beckmann