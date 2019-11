Seit dem Herbstfest steht die Jugendfeuerwehr

Nackel

In Nackel wird es voraussichtlich wieder eine Kinder- und Jugendfeuerwehrgruppe geben. Nach Auskunft von Ortsvorsteherin Karin Gülde zeigt sich etwa ein Dutzend Mädchen und Jungen ernsthaft an dem Freizeitangebot interessiert.

Die Ortsvorsteherin begrüßt das ausdrücklich und betont, dass das vor allem dem Engagement der Nackeler Feuerwehrleute zu verdanken sei. Zum dritten Mal in Folge hatten sie in der vergangenen Woche im Zuge des jährlichen Herbstfestes zu einem Tag der offenen Tür ins Gerätehaus eingeladen.

Kinder hatten was zu entdecken

Kinder aus Nackel, Läsikow, Barsikow und Segeletz erkundeten an jenem Nachmittag das Gebäude, ließen sich die Einsatztechnik erklären und die Schutzbekleidung vorführen. Die Feuerwehrleute der Löschgruppe Süd der Gemeinde Wusterhausen beantworteten Fragen nach dem Verhalten bei Bränden oder auch nach dem Umgang mit den Funkgeräten.

Etwa 15 Kinder beteiligten sich am Feuerwehr-Parcours. Ausgestattet mit Helmen hantierten sie mit der Kübelspritze, versuchten sich im Zielwerfen und beim Knotenbinden. Als Riesenspaß für die ganze Familie erwies sich einmal mehr das gemeinsame Kürbisschnitzen.

Noch mehr Veranstaltungen im Dorf

„Es wurde ein tolles Fest auf die Beine gestellt, das den Kindern viel Spaß und Lehrreiches brachte“, so Karin Gülde. „Viele Teilnehmer würden sich freuen, wenn es im nächsten Jahr wieder ein Herbstfest geben könnte.“ Die Ortsvorsteherin dankt sowohl den Feuerwehrleuten der Löschgruppe Süd als auch Eltern und Gästen, die die Veranstaltung unterstützten und liebevoll vorbereiteten. Vom Landkreis und von der Gemeinde habe es ebenfalls Hilfe gegeben.

In Nackel hatte sich das ganze Jahr über Veranstaltung an Veranstaltung gereiht. Schließlich ist die älteste überlieferte Erwähnung des Ortes 700 Jahre alt. Zum Jubiläum gab es eine ganze Festwoche. Und noch ist das Jahresprogramm nicht beendet. Am Sonntag, dem 10. November, ab 17 Uhr gibt es den Martinsumzug von Nackel nach Läsikow. Für den 16. November steht der Herbstputz auf dem Plan. Am 1. Dezember gibt es den Adventskaffee im Schloss und am 11. Dezember die Seniorenweihnachtsfeier im „Birkenhof“.

Von Alexander Beckmann