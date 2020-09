Nächster Feuerwehreinsatz in Wusterhausen: Brandstifterserie immer wahrscheinlicher

Wusterhausen

In der Dunkelheit lodernde Flammen führten Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz in Wusterhausen. Am Ende des von der Seestraße abzweigenden Eichhörnchenwegs stand augenscheinlich ein hölzerner Unterstand in Flammen sowie jede Menge Buschwerk. Auch mehrere Bäume fingen dort Feuer.

Dementsprechend erreichte eine Waldbrandalarmierung neben den Wusterhausenern auch die Einsatzkräfte mehrerer umliegender Feuerwehren, beispielsweise aus Dessow.

Einsatz nördlich des Wusterhausener Strandbades

In dem von Wusterhausens Wehrchef Peter Wolter geleiteten Einsatz galt es, Löschwasser aus dem nur wenige Meter neben dem Brandherd befindlichen Klempowsee zu pumpen.

Im benachbarten Uferweg standen zusätzliche Tanklöschfahrzeuge bereit. Auch jede Menge Lampen mussten aufgebaut werden, um den Feuerwehrleuten den Einsatz zu ermöglichen.

Beim Feuerwehreinsatz am Ende des Eichhörnchenwegs in Wusterhausen. Es brannte im Wald nur wenige Meter vom Klempowsee-Ufer entfernt nördlich des Strandbades. Quelle: Matthias Anke

Vom Brand zu sehr gezeichnete und umsturzgefährdete Bäume wurden sicherheitshalber gefällt. Ob der gleich daneben befindliche Zaun, der das nördliche Ende des Wusterhausener Strandbads markiert, in Mitleidenschaft gezogen wurde, ließ sich im Dunkeln noch nicht feststellen.

Schon mehrfach Brände entlang des Klempowsees

Auch die Polizei war am Ort. Für deren Brandermittler beginnt nun die Arbeit. Nachforschungen, die erneut auch in Richtung Brandstiftung gehen dürften. Schließlich ist es in diesem Gebiet entlang des Sees zwischen Wusterhausen und sogar bis nach Bantikow nicht der erste Einsatz, der Fragen aufgibt.

Etliche Male schon mussten die Feuerwehrleute in diesem Jahr dorthin ausrücken. Im August brannte es binnen weniger Stunden sogar gleich zwei Mal.

Von Matthias Anke