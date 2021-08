Neue Tennisplätze in Wusterhausen übergeben

Wusterhausen

Die ersten Bälle flogen längst. Einige Spiele ließen sich auf der rundherum erneuerten Tennisanlage am Wusterhausener Klempowsee in den zurückliegenden Wochen schon beobachten. Offiziell übergeben wurde sie dem Verein erst am Sonnabend.

Waren vor wenigen Tagen Vertreter des Landesamtes für ländliche Entwicklung und Flurneuordnung (LELF) als sogenannte Fördermittelgeber in Wusterhausen, um sich das Ergebnis anzuschauen, feierten nun die Mitglieder und ihre Gäste, darunter Klaus-Peter Walter.

Bei der Übergabe der modernisierten Tennisplätze in Wusterhausen. Der Club zählt 85 Mitglieder, darunter 38 Kinder und Jugendliche.

Die neue Anlage und der nunmehr 70 Jahre alte Verein wurden voller Freunde und recht emotional besungen.

Der Präsident des Berlin-Brandenburger Tennisverbands zeigte sich „erstaunt über diese tolle Lage“ und „was in Brandenburg möglich ist. Wir in Berlin müssen für so etwas selber bezahlen“. Damit hob er ab auf das EU-Fördergeldprogramm Leader für den ländlichen Raum, mit dessen Hilfe das Projekt inmitten der Corona-Krise realisiert wurde.

Gemeinde unterstütze das Vorhaben

Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz hatte zuvor die wichtigsten Zahlen zusammengefasst: Etwa 400.000 Euro kostete alles. Rund 300.000 Euro gab es über das LELF von der EU. Knapp 100.000 Euro steuerte die Gemeinde bei. „Es handelt sich zwar um dem Bereich der freiwilligen Leistungen, aber dies stärkt an dieser Stelle die Gemeinschaft“, sagte Schulz.

Von Bürgermeister Philipp Schulz (r.) gab es ein Andenken an diesen Tag – einen Tennisball, gefüllt mit etwas Granulat, aus dem der Boden besteht.

Weil auch das Vereinshaus noch „eine Frischekur“ vor sich habe, womöglich über das Landessportbund-Programm „Goldener Plan“, sicherte der Bürgermeister auch hier Unterstützung zu. „Möge der Tennisclub weiterhin Impulse für die Gemeinde setzen und vor allem die gute Jugendarbeit fortführen.“

Ausgediente Anlage entstand einst unter großem Aufwand

Vereinschef Martin Kuska erinnerte an die Anfänge des Clubs und würdigte seine verstorbenen Vorgänger Roland Meuer und Fritz Meyer.

Bei der Übergabe der neuen Tennisplätze in Wusterhausen wurde auch an jene gedacht, die nicht mehr dabei sein konnten.

Bei der Übergabe der neuen Tennisplätze in Wusterhausen und der Feier zum 70. Vereinsgeburtstag. Quelle: Matthias Anke

Bei der Übergabe der neuen Tennisplätze in Wusterhausen. Quelle: Matthias Anke

Lothar Schmidt, der 30 Jahre lang der Vorsitzende war, sprach von einem weinenden und einem – natürlich viel größeren – lachenden Auge. Denn die alte, nun ersetzte Anlage sei einst unter großem Aufwand entstanden „ohne jegliche Unterstützung. Unser lieber Staat hatte für Tennis nichts übrig“. Es war als „West-Sport“ oder „Bonzensport“ verpönt.

Neben Vereinschef Kuska (3.v.l.) und Bürgermeister Schulz (2.v.l.) eröffnete auch der Tennisverbandspräsident Klaus-Peter Walter (4.v.l.) die Anlage mit.

Was dafür in Wusterhausen jetzt gebaut wurde, bezeichnete Schmidt als einzigartig. Kuska und seinem Team sprach er Hochachtung aus. Vor allem erfreut sei Schmidt, dass es mit den jungen Leuten auch nach Fritz Meyers Tod „so gut weiterging“. Zu Ehren Meyers wiederum wurde später ein Baum gepflanzt.

Von Matthias Anke