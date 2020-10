Bantikow

Am Dorfgemeinschaftshaus in Bantikow wird gebaut. Ein Gerüst kündet seit einiger Zeit davon, dass die Fassade einen neuen Anstrich erhält, nachdem zuvor einige Stellen maurermäßig ausgebessert werden mussten. Zudem stellte der Weg zum Hauseingang an der Dorfwiese eine Stolpergefahr dar.

Vier Männer machten sich daran, den Steig neu zu befestigen. Ortsvorsteher Nico Alwin erhielt dabei Unterstützung von Hans-Jürgen Krüger, Karsten Brumme und Rüdiger Schröder. Das Baumetarial wurde in Eigeninitiative herangeschafft, die Kosten dafür übernimmt die Gemeinde.

Von Wolfgang Hörmann