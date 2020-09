Wusterhausen

Immer, wenn Kommunen Wohngebiete schaffen wollen, dann braucht es einen Bebauungsplan. Der muss irgendwie heißen. Die Wusterhausener Gemeindevertreter stimmten im November 2019 für einen solchen Plan, legten dem „Baby“ allerdings einen eher ungewöhnlichen Namen in die Wiege. Der lautet „Östlich Klempowsee, westlich Seestraße“.

Zwar ist auf den ersten Blick erkennbar, wo in der Dossestadt die 2,2 Hektar liegen, auf denen bis zu 15 Häuser gebaut werden könnten, doch ist die Bezeichnung für das weitere Verfahren unpraktisch. Immerhin geht es in den nächsten Monaten und mehreren Instanzen um die Abwicklung aller baurechtlichen Regularien zu einem Wohngebiet mit Grünanlage. Dafür ist die aktuelle Kennung unpraktisch.

Wer will schon östlich-westlich wohnen?

Dazu kommt, dass aus der Bezeichnung des Bebauungsplanes oftmals gleich ein Straßenname werden kann. Bislang ist für die künftigen Bauwilligen in der Stadt an der Dosse zwar nur von einer einzigen gut 200 Meter langen Stichstraße die Rede. Dennoch sieht man im Rathaus Handlungsbedarf. Wer will schließlich später „östlich, westlich“ wohnen?

Seit einiger Zeit werden nun Ideen für eine Umbenennung des Bebauungsplanes gesammelt. Mit beachtlichem Erfolg. „Bisher sind 26 Vorschläge eingegangen“, verkündete Bürgermeister Philipp Schulz den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeindevertretung bei deren jüngster Sitzung.

Mit „Am alten Wasserwerk“, „Am Klempowsee“ und „Seeblick“ kamen am selben Abend drei weitere hinzu.

Losentscheid zur Namensvergabe ausgeschlossen

Und die Liste ist noch nicht geschlossen. Das geschieht erst am 1.Oktober. Bis dahin können immer noch Vorschläge in der Verwaltung eingereicht werden. Danach sollen die Fraktionen über das Angebot befinden, bevor der Bau- und Ordnungsausschuss am 27. Oktober dazu Stellung nimmt und eine Empfehlung an die Gemeindevertretung abgibt. Sie befindet dann am 24. November über die Namensvergabe.

Ein Losentscheid – im Haupt- und Finanzausschuss kurz mal in die Diskussion gebracht – wurde sofort ausgeschlossen.

