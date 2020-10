Ortsbeirat Döllen befürwortet umstrittenen 123 Hektar Solarpark

Döllen

Der geplante, 123 Hektar große Solarpark in Döllen war Thema der Ortsbeiratssitzung. Es ging dabei um die Anhörung des Ortsbeirates zu den Entwürfen des Teilflächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes. Der Ortsbeirat hat das Recht, dazu Stellung zu nehmen und nahm es auch in Anspruch. Jedoch durfte nur das Ortsbeiratsmitglied Tino Köppen dazu seine Meinung sagen, denn der Ortsvorsteher Henry Schulz und seine Stellvertreterin Cornelia Thielemann hatten sich für befangen erklärt.

Ortsbeirat Döllen war nicht beschlussfähig

Bürgermeister Stefan Freimark erklärte das weitere Vorgehen. Da mit den Befangenheitserklärungen der Ortsbeirat nicht mehr beschlussfähig war, trat laut Kommunalverfassung eine Ausnahmeregelung in Kraft. Das bedeutet, dass Tino Köppen eine Stellungnahme abgeben durfte, die aber bei der Kommunalaufsicht zur Prüfung vorgelegt werden muss. „Sie entscheidet über die Gültigkeit“, so Stefan Freimark.

Tino Köppen wurde daraufhin zum Flächennutzungsplan und zum Bebauungsplan befragt. Er hatte keine Einwände und sagte, dass alles so gebaut werden kann, wie es geplant ist. Bürgermeister Freimark übermittelt diese Stellungnahme nun an die Kommunalaufsicht.

Döllener baten um Verkleinerung des Vorhabens

In der Einwohnerfragestunde richteten drei Döllener die Bitte an die Investoren, die an der Sitzung nicht teilgenommen hatten, das Sonnenkraftwerk zu verkleinern und die Anlagen nicht so dicht an die Häuser heranzubauen. Laut Plan sind es derzeit 500 Meter Abstand. Stefan Freimark sagt, dass Planänderungen grundsätzlich möglich seien und riet den Döllenern, zu den Plänen, die in der Gemeindeverwaltung Gumtow ausgelegt werden, schriftlich Stellung zu nehmen.

Neues Angebot der Investors

Ein Paar, das keinen Haupt-, aber einen Nebenwohnsitz in Döllen hat, wollte wissen, warum es das neue Angebot des Investors für die Zahlung einer Pauschale von 100 Euro pro Person (vorher 50) als Ausgleich nicht bekommen hat und warum es zeitlich begrenzt ist bis Ende November. Stefan Freimark sagte, dass er das Angebot nicht kenne und es auch keine Abstimmung mit der Verwaltung darüber gab. Er versprach aber, sich zu erkundigen.

Verwunderung über die Besetzung des Ortsbeirates

Zu dem Brief sagte Detlef Hein: „Der Investor möchte Klarheit darüber haben, welche Kosten auf ihn zukommen.“ Die Anwesenheit von Detlef Hein im Präsidium des Ortsbeirates sorgte bei einigen Döllenern für Verwunderung. Er wohnt nicht in Döllen, ist aber Geschäftsführer der Agrar GmbH Döllen, die durch Verpachtungen von dem Vorhaben Solarpark meistbegünstigt werden würde. Detlef Hein hatte sich wie Cornelia Thielemann und Henry Schulz zu den Tagesordnungspunkten Solarpark für befangen erklärt.

Henry Schulz erklärte, dass Hein Protokollant des Ortsbeirates ist. Als Gemeindevertreter von Gumtow sei ihm das erlaubt, war von Stefan Freimark dazu zu erfahren. Hein habe laut Kommunalverfassung das Recht an jeder Ortsbeiratssitzung, egal in welchem Ort der Gemeinde, teilzunehmen und sich aktiv mit einzubringen.

Einwohner können schriftlich Stellung nehmen

Freimark appellierte an die Einwohner, von ihrem Recht der Stellungnahme zu dem Vorhaben Gebrauch zu machen. Die Gemeinde bereite die öffentliche Auslegung vor. Erst nach Auswertung und Abwägung der Stellungnahmen können die Gemeindevertreter Flächennutzungs- und Bebauungsplan beschließen. Und erst danach dürfe ein Bauantrag gestellt werden.

Bürgermeister Stefan Freimark meint, dass der Satzungsbeschluss in der ersten Sitzung des neuen Jahres gefasst werden könnte.

Von Sandra Bels