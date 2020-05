Peter Wolter wird neuer Gemeindewehrführer in Wusterhausen

Wusterhausen

Die Wusterhausener Gemeindefeuerwehr bekommt im kommenden Monat nach 21 Jahren einen neuen Wehrführer. Ralf Hohmann scheidet am 16. Juni planmäßig aus dem Ehrenamt aus.

Obwohl lange bekannt, gelang es bisher nicht, eine dauerhafte Lösung für die Nachfolge zu finden. Die Anhörung aller Führungskräfte der örtlichen Wehren am 19. Mai ergab nun, dass der bisherige Stellvertreter Peter Wolter vorübergehend die Stelle besetzen soll. Ebenfalls amtierend wird ihn – so der Plan – Robert Frambach unterstützen.

Wolter arbeitet als Gerätewart in der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises Ostprignitz-Ruppin in Kyritz, Frambach im gleichen Fach in Wusterhausen.

Robert Frambach Quelle: Wolfgang Hörmann

Spätestens in einem Jahr findet die nächste Anhörung statt. „Die Zeit bis dahin sollte von den Kameraden, der amtierenden Wehrführung sowie dem Träger des Brandschutzes intensiv genutzt werden, um sich auf eine neue Führungskraft zu verständigen, die dann für sechs Jahre dieses verantwortungsvolle und unentbehrliche Ehrenamt ausführt“, sagt Bürgermeister Philipp Schulz. Trägerin des Brandschutzes ist die Gemeinde.

Bei der Sitzung der Gemeindevertreter am 16. Juni sind die Personalien ebenfalls ein Thema.

