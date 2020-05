Pferd aus Gartow spurlos verschwunden

Gartow

Der Montagmorgen war für Nadine E. (Name von der Redaktion geändert) ein ganz großer Schreck: Das gerade wenige Tage zuvor installierte Tor zum Reitplatz hinterm Haus in Gartow war aufgebrochen. Eine der beiden Stuten fehlte.

Für die Halterin steht inzwischen fest: Das Tier wurde gestohlen. „Im Radius von 15 Kilometern bin ich beinahe jeden Feldweg abgefahren und jeden Pferdebesitzer.“ Doch von der 19 Jahre alten „Finesse“ fand sich keine Spur – außer ein paar Hufabdrücken auf einem angrenzenden Acker, die sich aber nach wenigen Metern verlieren.

Ein Pferd blieb verletzt in Gartow zurück

Die 19-jährige Stute „Finesse“ wird seit Montag vermisst. Quelle: privat

Damit nicht genug: Die zweite Stute des kleinen Hofes weist seit der Nacht zum Montag erhebliche Verletzungen an Brust, Hinterläufen und vor allem an einem Vorderhuf auf – so schwer, dass sie seit Tagen regelmäßig tierärztlich behandelt werden muss und erheblich lahmt. „Für mich sieht das so aus, als hätte jemand mit Gewalt versucht, das Pferd zu bewegen“, sagt Nadine E.

Doch ansonsten ist der Mittdreißigerin die ganze Sache ein Rätsel. Die verschwundene Stute – eine braune Sachsen-Anhaltinerin mit dem Nummernbrand „72“ – ist wie erwähnt schon recht betagt. Erst kürzlich musste sie eine Operation über sich ergehen lassen. Noch ist die tierärztliche Behandlung nicht abgeschlossen.

Besitzerin kann sich Diebstahl nicht erkären

Ihr und dem anderen, nur wenig jüngeren Pferd wollte Nadine E. in Gartow noch ein paar schöne Jahre verschaffen. „Das sind Gnadenhofpferde. Es ist mir völlig unverständlich, warum jemand solche Tiere stehlen sollte.“

Im vergangenen Dezember bezog Nadine E. das kleine Gehöft im Dorf. Bald darauf ereigneten sich einige Vorfälle, die ihr inzwischen verdächtig vorkommen. Mehrfach hätten Unbekannte die Umzäunung beschädigt und sich offenbar auch auf dem Grundstück umgetan. Sie habe die Einfriedung daraufhin erneuern lassen.

Erst kürzlich, so habe sie außerdem gehört, seien bei Tierärzten in der Region Medikamente gestohlen worden, die sich eventuell auch zum Ruhigstellen von Pferden verwenden ließen. Vielleicht bestehe da ja ein Zusammenhang, mutmaßt die Pferdehalterin.

Hoffnung ruht auf Polizei und Hinweisen

Sie hat den Diebstahl des Pferdes polizeilich angezeigt und kann nun bloß hoffen, dass die Ermittlungen zu Ergebnissen führen. Möglicherweise könne ja auch sonst noch jemand Hinweise zum Verbleib der Stute geben. Die nächste Polizeidienststelle sei in dem Fall sicherlich der richtige Ansprechpartner, glaubt die Gartowerin.

Ihre andere Stute „Wayoway“ sieht derweil nicht nur wegen ihrer Verletzungen ziemlich traurig aus. Sie vermisst ganz offensichtlich auch ihre ältere, vierbeinige Freundin.

Von Alexander Beckmann