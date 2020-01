Kinder und Jugendliche möbeln ihren Club auf

Wusterhausen

Der Jugendclub in Wusterhausen ist seit vielen Jahren eine Institution. Er wurde einst von Jugendlichen ins Leben gerufen. Das war 1991. Damals meldeten sich Jugendliche aus Wusterhausen bei Hannelore Rose, die Amtsleiterin im Rathaus war, und baten darum, den ehemaligen Schulgarten samt Häuschen nutzen zu dürfen. Die Sache ging klar. Das Klubleben konnte beginnen. Und es läuft bis heute.

Bis zu 20 Kinder im Nachwuchs-Club

Renita Schulz betreut den Nachwuchs-Club mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren. 2006 kam sie als Fachkraft dazu. Heute ist sie ehrenamtlich im Einsatz zusammen mit Renate Woog. Zwischen zwölf und 20 Kinder kommen regelmäßig und nutzen die Angebote der beiden. Dienstags und donnerstags ist Clubzeit. „Wir besprechen den Wochenplan mit den Kindern gemeinsam in einer Versammlung“, sagt Renita Schulz. Es gibt Angebote zum Brauchtum, zu gesunder Ernährung, aber auch über das leben in Wusterhausen sowie Sport, Spiel und Bastelzeiten.

Die Pause ist zu Ende

Zwischen Weihnachten und Neujahr war Pause. Ab Dienstag ist aber wieder Clubzeit. „Die Kinder freuen sich schon darauf“, weiß Renita Schulz. Viele von ihnen haben im vergangenen Jahr fleißig am Projekt „Raumpioniere“ mitgewirkt. Es startete im März und wurde von der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Brandenburg (LKJB) entwickelt und von der Gemeinde finanziell unterstützt. Vor Ort begleiteten Till Troll und Anna Behrend die Kinder und Jugendlichen.

Beide gingen von Anfang an von den Interessen der Teilnehmer aus. „Gemeinsam haben wir geschaut, welche Orte in Wusterhausen ihnen wichtig sind und was sie sich für ihre Umgebung wünschen. Am Ende sind wir dabei beim Jugendclub gelandet“,erzählt Anna Behrend.

Fußballnetze werden noch repariert

Gesprochen wurde aber auch über die Skaterbahn und den „Zocker“, womit die Kinder und Jugendlichen den Bolzplatz hinter der Dossehalle meinen. „Material, um die Fußballnetze am Zocker zu reparieren, liegt schon im Rathaus bereit“, sagt Anna Behrend. Im Frühjahr wollen die Jugendlichen die Löcher in den Fußballnetzen stopfen. Das Projekt ist im Dezember 2019 zwar zu Ende gegangen, aber Anna Behrend, die mittlerweile als Kinder- und Jugendkoordinatorin für die Gemeinde Wusterhausen tätig ist, begleitet die Teilnehmer auch weiterhin.

Mit einem Grillabend am neuen Lagerfeuerplatz wurde das Projekt „Raumpioniere“ für 2019 beendet. 2020 gehts weiter. Quelle: Sandra Bels

Neue Feuerstelle und Sitzbänke

In Angriff nahmen die „Raumpioniere“ schließlich den Jugendclub. Sie haben ihn in den vergangenen Monaten unter Anleitung von Till Troll regelrecht aufgemöbelt. Eine neue Feuerstelle wurde gebaut, die alte verschlossen. Es gibt dadurch auf dem Rasenstück mehr Platz zum Spielen. Außerdem entwarfen die Kinder und Jugendlichen Bänke für den Außenbereich. Beim Bauen wurden sie von Till Troll begleitet, der Produktdesigner ist. Der letzte Bautag war kurz vor Weihnachten. Da gaben die Projektteilnehmer den Bänken den letzten Feinschliff und weihten sie abends zusammen mit ihren Gästen gleich an der neuen Feuerstelle ein.

Gäste zur Einweihung

Zu den Gästen gehörte neben dem stellvertretenden Bürgermeister von Wusterhausen, Jürgen Gottschalk, auch Pia Wehner, die Vorsitzende der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Brandenburg. Sie wollte sich die Wusterhausener Ergebnisse nicht entgehen lassen und staunte über den Einsatz der Projektteilnehmer.

Pia Wehner und Jürgen Gottschalk sahen sich das Ergebnis des Projektes im Jugendclub von Wusterhausen an. Quelle: Sandra Bels

Die Verschönerung des Jugendclubs waren aber nicht die einzigen Höhepunkte bei den „Raumpionieren“. So schauten auch die Ortsbeiratsmitglieder mehrmals vorbei und Bürgermeister Philipp Schulz kam mit ihnen ins Gespräch.

Beteiligung am Nikolausmarkt

Für die Projektteilnehmer war es Ehrensache, sich am Nikolausmarkt zu beteiligen. Und für die gab es eine Grund zum Freuen, denn der Erlös aus der Versteigerung der gebastelten Weihnachtssterne samt Spende vom Bürgermeister ging in die Clubkasse.

Anna Behrend hat während des Jahres beobachtet, dass die Kinder und Jugendlichen mehr und mehr selbstbewusst ihre Ideen zur Gemeinde brachten. Die Schwelle von „Ich habe eine Idee“ zu „Ich mache etwas draus“ sei mit der Zeit ist kleiner geworden.

Weitere Pläne für 2020

Es habe auch Pläne gegeben, die die „Raumpioniere“ 2019 nicht geschafft haben. Sie sollen aber noch in Angriff genommen werden. Dazu gehört zum Beispiel ein schönes Eingangsschild für den Jugendclub. Auch waren nicht alle Aufgaben lustig. „Schleifen ist langweilig“, war laut Anna Behrend zum Beispiel ein Satz, der immer wieder beim Bau der Bänke gefallen ist.

Miteinander gearbeitet und sich gegenseitig geholfen

„Und dennoch haben alle fleißig weiter gearbeitet, damit sich später niemand einen Splitter einreißt“, lobt die Projektbetreuerin. Sie freut sich darüber, dass die Gruppe gelernt hat, miteinander zu arbeiten und sich gegenseitig zu helfen. Ihre letzte Aktion 2019 war das Entwerfen eines Gruppen-Logos, das im Frühjahr auf Pullover gedruckt wird.

Die „Raumpioniere“ in Wusterhausen wird es auch 2020 geben. Welches Projekt sie dann angehen, haben sie noch nicht entschieden.

Von Sandra Bels