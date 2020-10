Radweg bei Bückwitz bekommt Fundament aus Glas

Bückwitz

Wie Holzkohle, sorgsam in weiße Folie verpackt – so sieht er aus, der Unterbau für den neuen Radweg an der B 167 zwischen Bückwitz und Metzelthin. Mit Grillabenden hat der Bau dort aber natürlich wenig zu tun.

Das Schaumglas sieht aus wie Holzkohle und ist auch etwa so leicht. Quelle: Alexander Beckmann

Der Schotter, den die Bauleute da in den Boden bringen, besteht aus Glas und vor allem aus Luft. Im Hochbau ist der Schaumglasschotter angesichts seiner besonderen Eigenschaften wie Schadstofffreiheit, Haltbarkeit oder Wärmedämmung schon seit Jahren eine Option für Fundamente. Im Straßenbau bildet er bisher eher die Ausnahme. „Das ist eine Sonderbauweise, die meines Wissens in Brandenburg bisher noch nicht zum Einsatz kam“, sagt Uwe Sypitzki, der die Erneuerung der Bundesstraße zwischen Bückwitz und Metzelthin als Bauüberwacher des Landesbetriebes Straßenwesen begleitet.

B 167 bekommt Leichtbau-Radweg

Was dort im torfigen Bereich des Rohrlacker Grabens vor allem interessiert, ist das Gewicht des Bauwerkes. „Das ist ja ziemlich schlechter Baugrund. Wenn wir hier normalen Schotter einsetzen würden, bestünde durch die Last die Gefahr, dass alles absackt“, erklärt Sypitzki. Dass die Fahrbahn auf dem Abschnitt so oft geflickt werden musste, habe ja schließlich auch seine Gründe gehabt.

Das Schaumglas wiegt bei gleichem Volumen etwa zehnmal weniger als beispielsweise Betongranulat. Im Wasser würden einzelne Stücke des Materials sogar schwimmen.

Kaum eine Umstellung für die Bauleute

Auf jeden Fall hoffe man, mit dem Schaumglasschotter die lange gesuchte Lösung für das Teilstück des Radweges im Feuchtgebiet gefunden zu haben, sagt der Bauüberwacher.

Der Verarbeitung des Materials, das extra aus Süddeutschland herangeschafft wird, unterscheide sich nicht wesentlich von anderen Varianten: schütten und verdichten. Allerdings waren angesichts des neuen Baustoffs einige Anpassungen bei den Baunormen erforderlich.

Spezialgewebe soll ein seitliches Abdriften des neuen Unterbaus verhindern. Quelle: Alexander Beckmann

Auch das Gelände macht einen erhöhten Aufwand nötig. In bis zu fünf Schichten zu je 30 Zentimeter Dicke wird der Unterbau eingebracht. Jede Schicht Schaumglas ist in Bahnen aus reißfestem Gewebe eingepackt. Das und ein zusätzlicher Fangedamm an der Kante sollen verhindern, dass sich der Schotter irgendwann seitlich durch den weichen Boden davonmacht und den Radweg absacken lässt.

Arbeit kommt gut voran

Ende der Woche wollen die Tiefbauer mit ihrer Spezialkonstruktion in dem etwa 160 Meter langen kritischen Bereich fertig sein. Insgesamt wird der neue Radweg zwischen Bückwitz und Metzelthin etwa zwei Kilometer lang. Die Bundesstraße selbst erhält im Zuge der Arbeiten eine neue, etwas breitere Decke. Hinzu kommt eine Reihe kleiner Veränderungen wie beispielsweise Abbiegespur und Verkehrsinseln im Bereich der Abfahrt nach Gartow.

An die Brücke über den Rohrlacker Graben müssen die Bauleute nicht ran: Sie ist erst gut 15 Jahre alt und bietet genug Breite auch für Radfahrer.

Kaum „Verirrte“ in der Baustelle

Uwe Sypitzki zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. „Insgesamt gibt es hier einen sehr guten Baufortschritt.“ Wenn das so weitergeht, sollte der Fertigstellung im kommenden August nichts im Wege stehen.

Ein Umstand nötig dem Mann vom Landesbetrieb Straßenwesen sogar ein leichtes Erstaunen ab: „Die Umleitungsstrecke wird angenommen. Wir haben hier kaum fremden Verkehr auf der Baustelle. Das ist fast schon ungewöhnlich.“ Da hat Sypitzki bereits ganz andere Erfahrungen gemacht – nicht zuletzt bei vorangegangenen Bauabschnitten auf der B 167.

Von Alexander Beckmann