Rathaus-Sanierung in Wusterhausen geht in die Schlussphase

Die Baugerüste sind weggeräumt. Die Uhr im Portal ist montiert, wenngleich sie bisher im wahrsten Wortsinn standhaft 12-Uhr-Mittagszeit anzeigt. Noch ist ihr das vergönnt. Auf dem Dach glänzt die neue Sirene in der Maisonne. Bei der Restaurierung des Wusterhausener Rathauses stehen die Zeichen auf Z wie Zielgerade. Die Handwerker haben im wesentlichen ihren Job gemacht.

Die baulichen Abnahmen beginnen im Juni. Es fängt an mit Außenputz, Zimmererarbeiten, Schlosserleistungen, Trockenbau und Bewertung der Arbeit, die die Maler geleistet haben. Später folgen Kontrollen der Türen, Tischler- und Fliesenlegerarbeiten, des Bodenbelags sowie der Bereiche Heizung-Sanitär und Lüftung.

Die neue Hebeliftanlage muss zeigen, dass sie in der Lage ist, Lasten über den knapp einen Meter hohen Absatz zwischen Haupthaus und Nebengebäude zu hieven. Zeichen mehren sich, die belegen: Der Umzug der Verwaltung von der alten Schule zurück zum Marktplatz rückt langsam aber sicher näher.

Treppen blieben im Original erhalten. Auch Wandpaneele wurde aufgearbeitet und wieder angebracht. Quelle: Wolfgang Hörmann

Vielleicht sollte man in dem Zusammenhang die Betonung stärker auf das erstgenannte Adjektiv legen. Denn bis das ganze Inventar, maßgefertigt und allen Ansprüchen entsprechend, an Ort und Stelle steht, werden noch ein paar Wochen vergehen. Auf den avisierten Umzugstermin angesprochen, bleibt Bürgermeister Philipp Schulz zu diesem Thema salomonisch vage. „Ich habe immer davon gesprochen, dass es im Sommer soweit ist“, sagt der Rathauschef und hofft, dass es dabei bleibt.

Natürlich kennt auch er den Kalender. Der verrät, dass die vermeintlich wärmste Jahreszeit am 22. September endet, wobei dieser Dienstag schon den Zusatz „Herbstanfang“ trägt.

Neben einem Personenaufzug gibt es im Rathaus nun auch diese Hebeliftanlage. Mit ihrer Hilfe lässt sich ein Höhenunterschied zwischen Haupthaus und Nebengebäude überwinden. Quelle: Wolfgang Hörmann

Bis dahin muss in Sachen Möblierung noch einiges geschehen. Das Verfahren läuft. Abläufe sind vorgeschrieben, Daten die Eckpfeiler. Wie üblich, wurde für die Ausschreibung der virtuelle Vergabemarktplatz des Landes Brandenburg gewählt. Es ist das Dienstleistungsportal der Landesverwaltung.

Vorab gab es dazu eine Ankündigung. Mit Echo. Er wisse von etwa 10 Interessenten deutschlandweit, so Schulz. „Die Frist, sich schriftlich mit der Leistungsbeschreibung zu bewerben, endet am 23. Juni. Danach müssen die Angebote gesichtet und bewertet werden“, so Schulz.

Hinweis für den Maler. Dieser Eimer gehörte ins "Hochzeitszimmer", auch Trauzimmer genannt. Quelle: Wolfgang Hörmann

Entscheidend ist dabei auch, ob Wusterhausen bezahlen kann, was der passende Anbieter am Ende haben will. Zur Verfügung stehen 155 000 Euro, nachdem die Gemeindevertreter zu den zunächst veranschlagten 75 000 Euro noch einmal 80 000 Euro drauf packten. Die Vergabe ist am 7. Juli Sache der Volksvertreter.

Die Abstimmung steht als ein Punkt auf der Tagesordnung der letzten Zusammenkunft vor der Sitzungspause. Nachdem eine Einspruchsfrist verstrichen ist, könnte der Ausstatter der Wahl am 21. Juli loslegen. Dann ist tatsächlich noch Sommer, Hochsommer sogar.

Das Stadtwappen wird nicht farbig gestaltet Die 2018 begonnene Restaurierung des Rathauses sollte schon Mitte des 2019 beendet sein. Unvorhersehbare Schwierigkeiten, zum Beispiel eine sehr schadhafte Dachkonstruktion, verursachten Zeitverzug und Mehrkosten von rund 900 000 Euro. Dabei spielten katastrophale Fehlentscheidungen bei früheren Renovierungen und Umbauten die wichtigste Rolle. Sie reichten von fehlerhaften Isolierungen im Dachbereich bis hin zur Beseitigung statischer Missstände. Das Stadtwappen im Portal des Rathaus wird endgültig nicht farbig gestaltet. Das hat Bürgermeister Philipp Schulz auf MAZ-Nachfrage noch einmal bestätigt. Er stellt sich damit hinter die Festlegung der Unteren Denkmalschutzbehörde, die eine zwischenzeitliche rote Einfärbung nicht mehr gestattete. Sie sei nachträglich aufgebracht worden und entspreche nicht dem Original, so die Begründung.

Von Wolfgang Hörmann