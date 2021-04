Wusterhausen

Ehre, wem Ehre gebührt! Eine kleine Kollegen-Eskorte hat Lutz Lübeck am Mittwochmorgen mit einem Blaulicht-Barkas B 1000 zum letzten Arbeitstag von Zuhause abgeholt. Fast hätte der 60-jährige Polizeihauptmeister aus Wusterhausen noch ein Jubiläum geschafft. Er wäre im September 25 Jahre Revierpolizist gewesen, was letztlich zwar nur eine Fußnote ist, die aber erwähnt werden muss. Schließlich geht der verheiratete Familienvater damit als dienstältester Revierpolizist im gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin in den verdienten Ruhestand.

Die Polizeiuniform war insgesamt 36 Jahre seine Arbeitskleidung. Geändert haben sich in dieser Zeit nur Form und Farbe. Als 1985 Nachwuchs für den Wasserschutz im benachbarten Havelberg gesucht wurde, war das für den gelernten Baufacharbeiter eine interessante Offerte. Sein Onkel diente schon auf Booten. Er bestärkte den damals 25-Jährigen in der Entscheidung für das weitere Leben.

Bei der „Enten-Polente“ gab es dann aber erst einmal Ernüchterung: „Da brauchte man mich zuerst nur zum Mauern. Einsätze auf dem Wasser konnte ich an den Fingern einer Hand abzählen“, erinnert sich Lutz Lübeck.

Nach dem Besuch der Polizeischule in Neustrelitz blieb er dann auch dauerhaft auf dem Trockenen, zuerst als Schutzpolizist in Berlin, dann in Havelberg und lange Zeit im Kyritzer Bereich.

Das Abschiedsgeschenk der Kollegen ist ein Hausstein mit Nummer. Volker Bleick und Katrin Schröder setzten ihn. Daniel Dosztig vom Wusterhausener Bauhof half dabei. Quelle: Wolfgang Hörmann

Verantwortung als Revierpolizist übernahm Lutz Lübeck erstmalig im September 1996 für den Bereich Neustadt-Land. Hier war er lange Ansprechpartner, ehe er seine Zuständigkeiten in Kyritz fand.

Revierpolizisten haben viele Aufgaben. Sie fahren Streife, beteiligen sich an der Verkehrsüberwachung zum Beispiel an Schulen, vollziehen auch Haftbefehle und unterstützen weitere Behörden. Dazu zählen die Bußgeldstelle und andere Gesetzeshüter wie die Kriminalpolizei.

Die Revierpolizisten sind das Bindeglied zwischen Bürger und Polizei. Wenn das halten soll, braucht es eine gesunde Mischung aus Fingerspitzengefühl, Autorität, Verlässlichkeit und gesunder Konsequenz. „Ich habe versucht, mich immer an zwei Grundregeln zu halten: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus – das war die eine Maxime. Leben und Leben lassen, dabei immer das Gesetz im Auge, die andere.“ So beschreibt Lutz Lübeck rückblickend seinen Arbeitsstil.

Nicht nur im Dienst sportlich, sondern auch in der Freizeit: Lutz Lübeck mit Petra Rieger bei einem Halbmarathon im März 2010. Quelle: Wolfgang Hörmann

„Das alles hat Lutz mitgebracht“, bescheinigt ihm eine frühere Kollegin. „Seine schärfste Waffe war immer das gesprochene Wort. Ich habe das an ihm sehr geschätzt“, sagt Petra Rieger. Die Gemeinde Wusterhausen war eine Zeit lang ihr Dienstbereich. Vielen fiel die schlanke Frau nicht nur wegen ihrer Uniform auf, sondern auch wegen ihres Engagements in der Läuferszene. Sie war es, die Lutz Lübeck überredete, sich über die vier Stunden Dienstsport pro Woche hinaus auszutesten. Ergebnis sind immerhin zwei absolvierte Halbmarathons und – über Jahre verteilt – zahlreiche Starts bei weiteren Wettkämpfen.

Jetzt setzt der Pensionär, bedingt durch eine Knie-OP, aufs Fahrradfahren und hat keine Bange, dass ihm langweilig werden könnte. Da ist ja auch noch das Ehrenamt als sachkundiger Einwohner im Ordnungsausschuss der Wusterhausener Gemeindevertreter. Und das Grundstück in der Seestraße will auch gepflegt sein. Demnächst bekommt es gackerndes Geflügel als „Untermieter“. Der Stall muss endlich fertig werden, fachmännisch errichtet, akkurat aufgestellt. Die Hennen scharren derweil schon im Asyl bei Verwandten. Und ein Hahn ist auch dabei.

Von Wolfgang Hörmann