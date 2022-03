Wusterhausen

In der Geschichte der Feuerwehr Wusterhausen gab es viele Großbrände. Einer davon wird für immer einen großen Platz in der Chronik einnehmen. Der Tag an dem die Uhren in Wusterhausen für einen Moment stehen blieben, war der 17. Oktober 2019. In den frühen Morgenstunden hatte die Feuerwehr Wusterhausen bei einem schweren Brand fast alles verloren. In Flammen stand die eigene Feuerwache in der Kyritzer Straße

Dachstuhl der Wusterhausener Feuerwache brennt 2019

Der 17. Oktober 2019 war ein Donnerstag. Es war still in der Stadt an der Dosse. Gegen 1.48 Uhr fuhr eine Polizeistreife rein zufällig durch die Stadt an der Dosse und durch die Kyritzer Straße. Wenig später entdeckten diese Polizisten den Brand und alarmierten die Leitstelle in Potsdam. Kurz darauf eilten Dutzende Feuerwehrleute zum Einsatzort – wohlwissend, dass es die eigene Feuerwehr war, die dort gerade lichterloh in Flammen stand.

Der Dachstuhl des Gebäudes stand 2019 in Flammen. Quelle: Julia Redepenning

Und der Albtraum wurde Wirklichkeit – überall aus dem Dachstuhl des Gerätehauses zuckten die Flammen – es war ein Großbrand. Der riesige Feuerschein war bereits aus der Ferne sichtbar. Ohne lange zu zögern begannen die Wusterhausener ihr Hab und Gut zu retten: Sie fuhren die Autos aus dem brennenden Gerätehaus und versuchten dabei zu retten, was sie noch greifen konnten, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen.

Dennoch fiel den Flammen vieles zum Opfer. Der Dachstuhl des Gebäudes wurde zerstört. Aus zwei umliegenden Häusern mussten sicherheitshalber mehrere Menschen evakuiert werden. Der Schaden war hoch, und die Wusterhausener Feuerwehr hatte plötzlich kein eigenes Gerätehaus mehr. Der Schock saß tief bei allen Beteiligten. Den Brand verursacht hatte ein technischer Defekt.

Feuerwache Wusterhausen wurde nach dem Brand repariert

Wenige Stunden nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Ausmaß der Katastrophe sichtbar: Ungefähr 40 Prozent des Hauses waren beschädigt. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass die von einer Betondecke überzogene Fahrzeughalle weiterhin nutzbar war. Kurz darauf wurde das, was von der Feuerwache übriggeblieben war, repariert.

Bild aus dem Jahr 2019: Der Dachstuhl des Feuerwehrgebäudes in Wusterhausen ist zerstört, die Halle darunter aber blieb intakt. Quelle: Matthias Anke

Das beschädigte Gebäude erhielt ein Satteldach in 30-Grad-Neigung, bestehend aus einer Binderkonstruktion mit Tonziegel-Eindeckung. Unterdessen konnte die Einsatztechnik der Feuerwehr Wusterhausen, die unbeschädigt blieb, auf einem Firmengelände in Wusterhausen untergebracht werden. Der Firmenchef ist selbst Feuerwehrmann. Somit war die Wusterhausener Feuerwehr wieder einsatzbereit – aber vorerst nur bedingt.

Feuerwache Wusterhausen: Feuerwehr Wusterhausen wartet auf Neubau

Im Februar 2020 konnte die reparierte Feuerwache an die Feuerwehr Wusterhausen übergeben werden. Doch viel zu bieten hatte das Haus nicht mehr. Das Gerätehaus ist nun eine Feuerwehrgarage mit wenig Platz und besitzt keine Aufenthaltsräume und keine Toiletten mehr. Der Wunsch nach einem Neubau ist groß – sowohl bei den Feuerwehrmitglieder als auch beim Wusterhausener Bürgermeister.

Das Gerätehaus der Feuerwehr Wusterhausen jetzt. Quelle: Wolfgang Hörmann

Das passende Areal für die neue Feuerwache Wusterhausen ist bereits gefunden. Der Bau könnte im Jahr 2023 beginnen, sofern die Finanzierung dann feststeht. Fertig wäre die neue Wache aber nicht vor 2025. Deshalb muss sich die Feuerwehr Wusterhausen weiter in Geduld üben.

Dass sie zäh sind, haben die Feuerwehrleute allemal bewiesen: Obwohl ihre eigne Feuerwehr brannte, verloren sie nicht ihren Kampfgeist.

