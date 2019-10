Schilf wuchert am Bantikower Seeufer

Bantikow

Am Ufer des Untersees im Wusterhausener Ortsteil Bantikow wächst seit Jahren zusammen, was so nicht zusammengehören soll. Das Schilf macht den Zugang zur Badestelle „Eiskeller“ in absehbarer Zeit unmöglich, wenn man der Ausdehnung nicht Einhalt gebietet. Dort, wo es einst einen Holzsteg und sogar eine Kinderrutsche gab, steht schon jetzt eine grüne Wand aus dichtem Röhricht. Von da aus wächst das Gewässer zu.

Ähnliches zeichnet sich von der anderen Seite her ab. Hier sollte dringend Hand angelegt werden, mahnten aufmerksame Bantikower, und schickten ihren Ortsvorsteher in die Spur. Nico Alwin nahm sich der Sache an, merkte aber bald, dass sich allein mit gutem Willen und Enthusiasmus nicht viel ausrichten ließ, zumal er Unterstützung seitens der Gemeinde vermisste.

Es fehlt an dem passenden Werkzeug

„Das Problem ist nicht neu. Seit Jahren bitte ich die Verantwortlichen in der Verwaltung darum, dass sich die zuständigen Mitarbeiter des Schilfproblems annehmen. Eine Antwort war bisher, dass keine Genehmigung zu bekommen sei und der See ja sowieso zu Kyritz gehöre. Ich hätte da schon ein bisschen mehr erwartet“, so Alwin gegenüber MAZ – und hat sich weiter gekümmert.

Nach einer Vor-Ort-Besichtigung gab es schnell das Okay der Unteren Naturschutzbehörde, die unter anderem über die Einhaltung von Schutzzeiten für die Tiere im Schilf wacht. Allerdings fehlte es nun immer noch an den passenden Werkzeugen, Arbeitskleidung und Leuten, die sich zutrauten, vom Boot oder aus dem Wasser heraus die störenden Gewächse abzuschneiden.

Und schließlich ging es nicht nur um den Schnitt am „Eiskeller“, sondern auch an den genehmigten Bootsstegen „am Ostufer des Untersees bei Bantikow“, damit Ruderboote wieder problemlos an- und ablegen könnten.

Ortsvorsteher Nico Alwin (li.) traf sich mit Gernot Elftmann vom Wasser- und Bodenverband Dosse-Jäglitz. Quelle: Wolfgang Hörmann

Auch auf den zweiten Blick lässt sich erkennen, dass die Aufgabe Ungeübte überfordert. Hier müssen Profis ran, dachte sich Alwin bald. Er vereinbarte einen Termin mit dem Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes „Dosse-Jäglitz“. Gernot Elftmann sah sich am Mittwoch vergangener Woche an, was auf seine Mitarbeiter zukommen könnte.

Schilfschnitt vor dem Frosteinbruch

„Zwar gehört die Schilfbeseitigung nicht zu unseren Kernaufgaben, für Bantikow wäre es aber auch nicht die erste Dienstleistung dieser Art, die wir als freiwillige Aufgabe gegen Rechnung ausführen“ so Elftmann. Auf alle Fälle sei man darauf besser eingestellt als jeder Laie.

Er will in den nächsten Tagen die vorgesehenen Stellen vermessen lassen, um ein Angebot unterbreiten zu können. Das fachmännische Entfernen könnte dann noch vor Frosteinbruch geschehen, einschließlich Abtransport des Schnittgutes.

Auf der anderen Seeseite ist das längst gängige Praxis. „Wir beauftragen generell Fachfirmen mit solchen Aufgaben, nicht nur für das Seeufer, sondern auch für die Teiche im Wohngebiet Alt und Jung“, sagte Bürgermeisterin Nora Görke der MAZ.

Von Wolfgang Hörmann