Schwangere Frau bei Unfall auf der B 5 verletzt

Bückwitz

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 zwischen Bückwitz und dem Abzweig nach Barsikow in Fahrtrichtung Nauen ist am Donnerstag gegen 11 Uhr eine schwangere Frau verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei und Aussagen des zweiten Beteiligten am Unfall fuhr sie mit ihrem Pkw auf einen am rechten Fahrbahnrand haltenden Kleintransporter auf.

Die Bundesstraße 5 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Quelle: Wolfgang Hörmann

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto auf den Seitenstreifen gedrängt. Der Wagen der Frau soll sich daraufhin mehrfach gedreht haben. Er kam ebenfalls abseits der Straße an einem Rapsfeld zu stehen.

Der Fahrer des Transporters, der unverletzt blieb, alarmierte die Rettungskräfte. Notarzt, Rettungssanitäter, Polizei und Freiwillige Feuerwehr Wusterhausen waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Bundesstraße blieb während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Pkw und Kleintransporter waren nicht mehr fahrbereit.

Von Wolfgang Hörmann