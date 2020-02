In genau einer Woche wird das Fahrzeug als brandenburgweit erstmaliges Projekt den Barsikowern übergeben. Wie es funktioniert, worauf sich die Dorfbewohner vorbereiten können, steht jetzt auch fest.

Elektroauto für alle: So funktioniert das mit dem neuen Dorfmobil demnächst in Barsikow

Kyritz - Elektroauto für alle: So funktioniert das mit dem neuen Dorfmobil demnächst in Barsikow