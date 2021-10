Zu den drei großen Asylbewerberheimen in Ostprignitz-Ruppin, die erneut an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, gehört auch jenes in Wusterhausen. Daher reaktivieren sie in der Stadt jetzt einmal mehr ihre Flüchtlingshilfe, um die vielen Menschen so zügig und gut wie möglich zu integrieren. Einige Familien hielten auch in den letzten Jahren noch ehrenamtlich Kontakt zum Heim.