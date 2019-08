Wusterhausen

Das 3. Sommerfest des Wusterhausener Kulturvereins am Mittwochabend auf dem Museumshof machte seinem Namen Ehre. Das lag am lauen Abend, dem reichhaltigen Imbissangebot und kühlen Getränken.

Die unvermeidliche Eröffnungsrede fiel kurz aus. Das war nicht ganz unwichtig, schließlich sollte genug Zeit bleiben zum Plaudern bei Bowle, Wein, Kaffee und alkoholfreien Durstlöschern. Und dann war ja im Vorfeld auch etwas von einem Theaterspiel durchgesickert.

Das Büfett war wie in jedem Jahr einen Gemeinschaftswerk der Mitglieder des Vereins. Quelle: Frauke Borchardt

Vereinsvorsitzende Bärbel Hartwig dankte eingangs allen aktiven Mitgliedern für ihr Engagement, sei es bei Sonntagsdiensten im Wegemuseum, Stadtführungen für Touristen, die Teilnahme an Dorfjubiläen wie jüngst in Nackel oder die Unterstützung bei Vernissagen im „Alten Laden“.

Ihr Fazit: Der Kulturverein spielte auch im zurückliegenden Zeitraum eine gute Rolle. So soll es bleiben. Dabei gibt es 2020 wieder etwas zu feiern. Vergangen sind dann zwei Jahrzehnte seit der Gründung.

Vielleicht animiert das Jubiläum die Theatergruppe im Verein, die bisher immer mit kleinen Auftritten angenehm auffiel, zu einer größeren Aufführung. Zuzutrauen ist ihr das, gab es doch am Mittwoch schon ein längeres Stück. Die Handlung hatte Helga Schimpke ersonnen.

Das 3. Sommerfest auf dem Museumshof war gut besucht. Quelle: Frauke Borchardt

Das Geschehen spielte in der 50er Jahren – und natürlich in Wusterhausen. Frauen trafen sich zum Tratschen, vor allem über die Schwierigkeiten, den Alltag zu meistern. Begehrte Lebensmittel gab es nur auf Karten, oft aber gar nicht. Südfrüchte erreichten fast nie den Ladentisch – wenn doch, dann gingen sie darunter weg. Dabei mussten die Wusterhausener noch von dem abgeben, was die kleinen Wirtschaften so einbrachten.

Die Runde der Weiber auf dem ausgedachten „Roten Platz“ fand wahrlich reichlich Anlass zum Klagen. Da konnte nur einer Licht in das Grau des Alltags bringen. Ausrufer „Lupus“ Langner verkündete Neuigkeiten der örtlichen Obrigkeit. Zwar tat er es als schwankender Dompteur seines widerborstigen Drahtesels, aber doch mit einigermaßen fester Stimme. Und wenn die nicht mehr wollte, ölte sie der Verkünder mit einem Schluck aus dem Flachmann und schwang seine Glocke, dass man es wohl bis zum Burgwall hören mochte.

Die Akteure nach dem Theaterspiel. Applaus war ihr Lohn. Quelle: Frauke Borchardt

Hartmut Janschke hat das Wusterhausener Original, das von 1879 bis 1963 in der Dossestadt lebte, mit seinem köstlich-komödiantischen Auftritt zum Leben erweckt. Allen Akteuren galt am Ende der Beifall. Aber Janschke war zweifellos der Star des Abends. Die knallrote Nase eines Schnapsers – das erfuhr hinterher, wer es wissen wollte – hatte sich der Mime mit dem Lippenstift seiner Liebsten angemalt.

Von Wolfgang Hörmann