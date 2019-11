Sonderschau über Waldlager der Roten Armee eröffnet

Wusterhausen

Seit Sonnabendvormittag ist die Sonderausstellung zum Thema „Zwischen Krieg und Frieden – Waldlager der Roten Armee 1945“ im Wusterhausener Wegemuseum geöffnet. Rund 30 Geschichts- und Kulturinteressierte aus der Dosse­stadt, aber auch aus Kyritz und Neustadt sowie den dazugehörenden Ortsteilen kamen zur Vernissage.

Diese fand zunächst im Alten Laden im Erdgeschoss des barocken Fachwerkbaus statt, in dem neben dem Wegemuseum auch die Stadtbibliothek untergebracht ist.

Die Museumsleiterin eröffnete die Vernissage

Die Museumsleiterin Katharina Zimmermann sprach einleitende Grußworte an alle Anwesenden. Zudem erläuterte sie, was es mit den Waldlagern genau auf sich hat. Katharina Zimmermann berichtete, dass diese in den letzten Kriegstagen und insbesondere in der Zeit unmittelbar danach entstanden. 2,5 Millionen Rotarmisten waren damals an der Schlacht um Berlin beteiligt, von denen mindestens 350.000 umkamen. „Alle anderen mussten dann irgendwie untergebracht werden, bevor ein Teil von ihnen wieder zurück in die Sowjetunion geschickt wurde und dies geschah in diesen Waldlagern“, sagte die Museumsleiterin.

Von den selbstgezimmerten Erdgrubenhütten dieser Waldlager ist heute zumeist nur noch eine Senke im Waldboden sichtbar. Lange hatte dies niemanden interessiert. Doch seit einigen Jahren richtete sich die Aufmerksamkeit der Landesarchäologie auch auf dieses noch relativ junge Kapitel der Geschichte.

Viele archäologische Hinterlassenschaften im Wald

Erstaunlich ist die Fülle der Hinterlassenschaften, die von den Archäologen in einer Reihe von Waldlagern fachgerecht ausgegraben wurden. Nach einer Restaurierung stellte das Brandenburgische Landesamt für Bodendenkmalpflege und Archäologisches Museum (BLDAM) die aussagekräftigsten Fundstücke auch aus dieser Region zu einer Sonderschau zusammen, die erstmals 2016 im Landesmuseum im Pauli-Kloster in Brandenburg an der Havel zu sehen war.

Nun wanderte diese Sonderschau des BLDAM, die in Kooperation mit dem Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst und der Gedenkstätte Seelower Höhen und dem Museum Festung Küsterin realisiert wurde, ins Museum der Dossestadt Wusterhausen.

Jeder Interessierte hat nun noch bis zum 22. Februar die Möglichkeit, sich die Ausstellung anzusehen. Landesarchäologe Thomas Kersting wird zu diesem Thema einen Vortrag halten. Dieser findet am 30. Januar um 19 Uhr im Wegemuseum statt.

