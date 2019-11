Ausstellung über die Waldlager der Roten Armee

Wusterhausen

Im Wusterhausener Wegemuseum wird eine Sonderausstellung vorbereitet, die am Sonnabend um 11 Uhr eröffnet wird und dann noch bis zum 22. Februar nächsten Jahres zu sehen sein wird. Diese trägt den Titel „Zwischen Krieg und Frieden – Waldlager der Roten Armee in Brandenburg 1945“.

Waldlager gab es auch in der Region

Thematisch führt die Sonderschau also in eine äußerst spannende Zeit des Umbruchs und auch regional ist es von Interesse, schließlich sind noch heute Reste solcher Waldlager unweit von Dreetz und bei Blankenberg zu finden.

Grabungen in einem Waldlager bei Müncheberg (MOL). Quelle: BLDAM

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (BLDAM), Sandra Lehninger, kam am Montag mit sechs großen Kisten voller einzeln eingetüteten und beschrifteten Ausstellungsobjekten nach Wusterhausen.

Die Glasvitrinen, in denen die Objekte wie Essgeschirr, Feldflaschen, Abzeichen, Erkennungsmarken, Schmuck, Uhren und vieles andere mehr ganz vorsichtig von der Landesamtsmitarbeiterin gelegt wurden, hatte das Wegemuseum eigens für derartige Ausstellungen angeschafft.

Erste Sonderschau von besonderer Bedeutung

Schon so einige Sonderschauen gab es dort in den vergangenen Jahren, doch eine solchen Ranges, konnte bislang noch nicht gezeigt werden. Daher freut sich die Leiterin des Wegemuseums sehr darüber. „Wir können zu Recht stolz sein, dass eine solche Schau hier in Wusterhausen zu sehen sein wird“, sagt Katharina Zimmermann.

Beim Bestücken der Vitrinen schaute sie gebannt zu und stellte der Spezialistin aus Brandenburg so manche Fachfrage.

Von Rotarmisten gefertigtes Koppelschloss mit aufgelötetem Stern. Quelle: BLDAM

Sandra Lehninger ging mit gelassener Routine ans Werk. Schließlich ist sie ja auch im Brandenburgischen Landesmuseum im Pauli Kloster in der Havelstadt Brandenburg für die Gestaltung der dortigen Ausstellungen zuständig.

Mehr als 200 herausragende Exponate

In der Sonderausstellung in Wusterhausen werden mehr als 200 Exponate zu sehen sein, die in den vergangenen Jahren von Archäologenteams in verschiedenen Waldlagern in ganz Brandenburg fachgerecht ausgegraben wurden. Vorrangig wurden diese damals von den Rotarmisten rund um Berlin, aber auch an anderen Stellen, wie etwa an der Oder und entlang der Elbe in der Prignitz angelegt.

Erstmals wurden diese Objekte 2016 in einer Sonderschau des Archäologischen Landesmuseums in Brandenburg und dann auch an anderen Orten, wie Küstrin und jüngst in Genthin gezeigt.

