Ganzer

Die neue Sonderausstellung im Wegemuseum von Wusterhausen ist Erwin Rettig gewidmet. Am späten Freitagnachmittag wurde sie eröffnet. Sie zeigt vorrangig Wusterhausener Ansichten und zwar in jenem Haus, in dem der Künstler im Jahr 1888 geboren wurde.

Sein Vater Albert betrieb dort bis 1917 einen Kolonialwaren...