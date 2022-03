Spendenaktion: Nackeler und Läsikower Kinder laufen für Kinder der Ukraine

Läsikow

Spatzen sind bekanntlich ziemlich flink. Und doch nennt sich die in Nackel voriges Jahr gegründete Eltern-Kinder-Gruppe jetzt nicht mehr Dorfspatzen, sondern „Dörpkinner“. So war es bereits der Ankündigung zu entnehmen für den Spendenlauf der Nackeler Dörpkinner im Nachbardorf Läsikow für den nun zurückliegenden Sonnabend. Dort bewies der Nachwuchs aus beiden Orten und auch aus der Umgebung: Dörpkinner sind ebenso flink.

Beim Spendenlauf der Kinder aus Läsikow, Nackel und Umgebung. Quelle: Matthias Anke

Am Ende kamen durch die 21 motivierten Läufer, die zusammen 381 Runden schafften, knapp über 700 Euro zusammen. Eltern und Großeltern hatten mit ihren Kindern zuvor einen bestimmten Betrag pro Runde ausgemacht. Spitzenreiter waren ein Junge mit 53 und zwei Mädchen mit je 40 Runden.

Lauf im Runddorf Läsikow

Zudem stand ein Kuchenbasar bereit, für den im Vorfeld fleißig gebacken worden war. „Hier kamen 218,30 Euro hinzu. Wir runden diesen tollen Erfolg nun auf glatte 1000 Euro auf“, berichtete Sylvia Heise. Der Erlös geht an die „SOS Kinderdörfer weltweit“ – und hier nun konkret für die Hilfe in der kriegsleidenden Ukraine.

Beim Kuchenbasar der "Dörpkinner Nackel". Quelle: Matthias Anke

Ursprünglich sollte in Läsikow um die Kirche herum gelaufen werden, was möglich ist, da es sich um ein typisches Runddorf handelt. „Die Strecke erschien uns für die Kinder dann aber doch etwas zu lang“, sagte Sylvia Heise. Folglich wurde sich für die Grünfläche gleich am Dorfeingang entschieden.

Für die Dörpkinner war es unter diesem Namen der erste öffentliche Auftritt der Gruppe. Diese fand sich um die Mütter Sylvia Heise und Stephanie Feuerhak im vergangenen Herbst zusammen, um für Kinder regelmäßig etwas auf die Beine zu stellen. Den Anfang machte eine Halloween-Aktion zum Herbstfest (MAZ berichtete).

Jung und Alt in Nackel sollen zusammenkommen

„Wir möchten mit den Kindern vor allem Spaß haben und schöne Erinnerungen schaffen. Es ist uns aber auch wichtig, ihnen die Natur nahezubringen und das Miteinander zu leben“, hieß es dazu nun auch auf dem Spendenlauf-Infozettel: „Wir möchten die Gemeinschaft im Dorf stärken und Jung und Alt zusammenbringen.“

Letzteres wurde mit einem Weihnachtssingen schon geschafft. Da gingen die Kinder zu allen im Alter von über 85 Jahren – und sangen.

Termine der Dörpkinner Nackel schon bis Jahresende

„Das alles ist mir eine Herzensangelegenheit“, erklärte Sylvia Heise, die Mutter zweier Kinder ist: „Vor allem auch, die Generationen zusammenzubringen.“ Organisatorisch halten sie und die anderen Eltern über eine Whatsapp-Gruppe Kontakt.

Sylvia Heise (5.v.l.) und ein Teil der 21 Starter. Quelle: Matthias Anke

Weitere Termine für dieses Jahr stehen schon fest. Sie sollen überschaubar bleiben. „Das ist ja immer auch mit Aufwand verbunden“, so Sylvia Heise. Weiter geht es also am 3. April ab 10 Uhr mit dem gemeinsamen Bau eines Insektenhotels. Für den 2. Juli ist eine Fahrradtour durch die Umgebung mit Picknick geplant. Motto: „Den Sommer genießen.“

Im August heißt es dann: „Wir basteln Urlaubserinnerungen mit Muscheln und Sand.“ Termin im Gemeinschaftsraum an der Feuerwehr in Nackel ist der 27. August.

Als Höhepunkt im Herbst steht wieder Halloween an mit Kürbisschnitzen und Umzug am 31. Oktober. Am 3. Dezember folgt die Aktion „Weihnachtslieder für unsere Oldies“.

Von Matthias Anke