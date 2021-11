Stadt-Land-Drohne in Wusterhausen: Die Marktschwalbe rückt in greifbare Nähe

Wusterhausen

In Wusterhausen wird sie schon liebevoll die Marktschwalbe genannt. Die Rede ist von einer Lieferdrohne, die Waren des täglichen Bedarfs in die Dörfer der Gemeinde Wusterhausen bringen könnte. Damit das kein Wunsch bleibt, arbeiten die Gemeinde und die Agentur Luftlabor Berlin schon seit einiger Zeit daran.

Workshops in Blankenberg und Trieplatz

Einige Workshops gab es bereits, zuletzt in Blankenberg und Trieplatz. „Das war spannend, weil wir die Marktschwalbe dort erstmals vorgestellt haben“, sagt Tobias Biehle, einer der beiden Luftlabor-Gesellschafter. Von den Blankenbergern hatte er erfahren, dass sie die Versorgung auf dem Land teilweise als Belastung empfinden. Oftmals würden spezielle Dinge gebraucht, für die sich der weite Weg in die Stadt nicht lohnt.

„Wir haben erfragt, wie der Bedarf ist und vor allem das Interesse an einer Lieferdrohne und ob die Menschen auf dem Land sich überhaupt an die Technik herantrauen“, so Biehle. Spontan fanden sich zehn Interessenten aus Trieplatz und Blankenberg, die Lust hätten am Projekt mitzuwirken. „Das hat uns gezeigt, dass der Weg der richtige ist“, so Biehle. Ein paar Testhaushalte seien bereits generiert worden. „Wir als Steuerer wurden motiviert, weiter zu machen“, so Biehle.

Workshop zum Projekt Stadt-Land-Drohne Wusterhausen in Blankenberg. Quelle: privat

Ansprechpartner auf dem Marktplatz in Wusterhausen

Praktisch könnte das so aussehen. Die Marktschwalbe müsste einen zentralen Ansprechpartner auf dem Marktplatz in Wusterhausen haben, der Zugriff auf die Läden hat, die sich dort befinden. Dieser Ansprechpartner würde dann auch die Drohne bestücken.

Bei einem weiteren Workshop in Barsikow ging es laut Biehle um Fragen wie: Welche Hilfe wird gebraucht? Wie kann das System in der Gemeinde verortet werden? Wer prüft die Drohne und wer organisiert, dass die Ware herausgenommen wird? Die Agrargenossenschaft Barsikow habe beispielweise bereits einen Landeplatz in Aussicht gestellt. Klar war indes aber allen Beteiligten, dass sich die Betreuung nicht an einem Ehrenamt festmachen lasse. Dafür müsse eine Stelle geschaffen werden.

Machbarkeitsstudie für Wusterhausener Drohne

All diese Ergebnisse fließen jetzt in die Machbarkeitsstudie ein, die das Luftlabor bis Februar innerhalb der laufenden Förderperiode vorlegen wird. Tobias Biehle ist der Meinung, dass damit eine solide Grundlage zum weiter machen vorliegt. Soll heißen: Die Gemeinde Wusterhausen will sich für die nächste Projektphase bewerben.

Das bestätigt Bürgermeister Philipp Schulz und sagt, dass die Gemeinde wieder Projektträger sein wird. Um in die Umsetzungsphase gehen zu können, müsse aber ein neuer Förderantrag beim Bundeslandwirtschaftsministerium gestellt werden. Das terminiert Schulz auf Ende Sommer 2022, so dass die Gemeinde eventuell Ende 2022 mit der Umsetzung beginnen könnte.

Luftfahrtbundesamt sendet positive Signale nach Wusterhausen

Eine Voraussetzung dafür ist, die Genehmigung vom Luftfahrtbundesamt. Dazu hat es laut Tobias Biehle bereits Vorgespräche gegeben, die ein positives Feedback hatten. Auch Schulz sprach von guten Signalen von Seiten des Luftfahrtbundesamtes. Schulz berichtete über das jüngste Vernetzungstreffen mit den 14 anderen Kommunen in Deutschland, die am gleichen vom Landwirtschaftsministerium geförderten Pilotprojekt arbeiten. Er sagt: „Es sind interessante Verbindungen entstanden, die ausgebaut werden können.“ Für die Gemeinde Wusterhausen sieht er mit der Einrichtung der Marktschwalbe eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität der Landbewohner.

Von Sandra Bels