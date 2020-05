Stadtplaner spricht mit Blick auf Sanierungsaufgaben in Wusterhausen von einem Marathon

Wusterhausen

Altern in Würde. Und mit Stil. Das ist ein hohes Anliegen für das eigene Ich, aber auch für die Umwelt, in der wir leben. Deshalb sorgen sich Verantwortliche um die Pflege von Bauwerken mit Tradition, um historische Stadtkerne, die Erhaltung hunderte Jahre alter Häuser. Es geht darum, dass auch die nächsten Generationen ein wertvolles kulturelles Erbe antreten können. In Wusterhausen gibt es dafür eine Strategie. Erarbeitet hat sie in Abstimmung mit der Verwaltung und den Gemeindevertretern die Firma DSK-BIG. Der treuhänderische Sanierungsträger, bedeutender Stadtentwickler mit Regionalbüros bundesweit, unterstützt mit seinem Büro in Perleberg auch die Dossestadt. Die Verantwortung dafür liegt in den Händen von Christoph Pinkall.

Christoph Pinkall Quelle: privat

Pinkall hatte vorigen November den Gemeindevertretern ein Konzept für die nächsten Jahre vorgelegt, das einstimmig beschlossen wurde. Die MAZ sprach mit ihm über den aktuellen Stand.

MAZ: Wie sieht sie denn aus, die Strategie für Wusterhausen?

Christoph Pinkall: Wir setzen fort, was die BIG Städtebau GmbH schon in den vergangenen drei Jahrzehnten auch in Wusterhausen praktiziert hat. Es geht nach wie vor darum, das historisch gewachsene Zentrum weiter aufzuwerten und entsprechend den Sanierungszielen zu entwickeln. Derzeit liegt dabei auch ein Fokus darauf, das Defizit an altersgerechtem beziehungsweise barrierefreiem Wohnraum zu verringern und damit die Nachfrage zu bedienen. Dabei kommt Bewahren und Erhalten vor Neubau, der sich natürlich ebenfalls nicht vermeiden lässt, aber in die historisch gewachsenen Strukturen einfügen muss. Die Möglichkeiten sind in jedem Fall vorhanden, wenngleich die Umsetzung mehr Zeit in Anspruch nimmt als zunächst angenommen. Wir haben zunehmend dicke Bretter zu bohren. Das zeigten die vergangenen Monate.

Woran liegt das?

Vor allem an komplizierten Eigentumsverhältnissen, die nicht einfacher werden, je mehr Zeit verstreicht. So sind schon Einigungen innerhalb von Erbengemeinschaften, also zwischen mehreren Personen, oft schier unmöglich und machen Verhandlungen kompliziert. Nur ein Beispiel: In einem konkreten Fall ist der Eigentümer des Hauses bereits 1954 verstorben. Einer der Erben zahlt die Grundstückssteuern und bemüht sich seit langem vergeblich, Miterben überhaupt ausfindig zu machen und die nötigen Erbscheine zu bekommen. Alles sieht nach einer nicht auflösbaren Geschichte aus, die sich letztlich nur durch Benennen einer autorisierten gesetzlichen Vertretung wird klären lassen. Aber bis dahin können weitere Jahre vergehen.

Aber solche Fälle sind ja wohl Ausnahmen, oder?

Ja. Wir haben bei unseren Recherchen 52 Untersuchungsobjekte gefunden. Dahinter stehen 36 Gebäude, die es zu erhalten gilt, und 16 nicht genutzte Grundstücke. Alle unsanierten Gebäude sowie Freiflächen und Brachen innerhalb der Gebietskulisse „Stadtkern“ wurden erfasst, katalogisiert und nach Auswerten von Luftbildern und Begehungen in Kategorien eingeteilt. In einem ersten Schritt wurden 27 Eigentümer angeschrieben und zu Sanierungs- und Verkaufsabsichten befragt. Insgesamt konnten wir mit 22 erfolgreich in Kontakt treten. Über andere Baustellen ließen sich mit Hilfe der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft und des Amtsgerichts in Neuruppin Informationen bekommen.

Mit welchem Ergebnis?

Sieben Hausbesitzer wollen zusätzlich Grundstücke erwerben, um altersgerechten Wohnraum zu schaffen. Vier können sich Verkäufe vorstellen und sind über professionelle Hilfe dabei dankbar. Konkret steht fest, dass die Gemeinde mit Mitteln aus dem Sanierungsfonds drei Grundstücke in der Borchertstraße 6 bis 8 bzw. der St.-Petri-Straße erwerben will. Sie werden dann nach dem Beispiel des 400 Jahre alten Fachwerkhauses in der Alten Poststraße 5 gegen weiteren Verfall gesichert, für weiteren Innenausbau vorbereitet und zum Verkauf angeboten.

In der Alten Poststraße 5 hat das bisher nicht geklappt. Warum?

Es gab etliche Interessenten, die sich aber letztlich doch nicht für einen Kauf entscheiden wollten. Es könnte daran liegen, dass es sich um ein relativ kleines Gebäude handelt, dessen Hof auch noch nach Norden zeigt und deshalb kaum Sonne sieht. Tatsächlich gab es aber auch ernsthafte Gespräche mit Bauherren, die aus welchen Gründen auch immer erfolglos blieben. Wir gehen demnächst aber wieder aktiv in die Vermarktung. Ich bin sicher: Für das Schmuckstück wird sie ein Käufer finden.

Wo gibt es denn weitere Objekte?

Da wären in der Kommandantenstraße drei große Baulücken zu füllen. Am Markt 58 bietet sich ein freier Bauplatz an, der sich bis in den Wallweg hinein erstreckt. Die Fischerstraße 7 beherbergt das alte Scharfrichterhaus. Es ist ziemlich geräumig. Keine 200 Meter entfernt in der Schifffahrt steht der seit Jahren unvollendete Wohnblock. Seine Eigentümer aus dem Süden Deutschlands würden liebend gern verkaufen, scheitern bisher aber an ihren Preisvorstellungen. Immerhin hat unsere Initiative dazu beigetragen, dass womöglich Bewegung in den Fall kommt. Es gibt mittlerweile die Zusage vom Besitzer, dass die Arbeiten am Rohbau beendet werden und somit ein Verkauf leichter wird.

Im Bau- und Ordnungsausschuss der Gemeindevertretung wurde die Meinung laut, dass ihre Aktivierungsstrategie als Arbeitsgrundlage für die nächsten 20 Jahre taugt. Ist das auch Ihre Meinung?

Das ist durchaus möglich, wenn alle Beteiligten bei der Stange bleiben. Die Grundlage dafür ist geschaffen. Aber: Wir befinden uns auf einem Marathon. Altstadtsanierung ist nichts für Sprinter.

Von Wolfgang Hörmann