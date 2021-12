Wusterhausen

Der Landestierschutzverband Brandenburg äußerte am Dienstag offiziell seinen Protest: Die neue Förderrichtlinie des Landes für die Kastration wild lebender Hauskatzen sei ein Schritt zurück. Denn das Geld soll ab dem neuen Jahr nur noch an Tierschutzvereine mit eigener Auffangstation oder eigenem Tierheim vergeben werden. Doch viele der Vereine, die sich darum bemühen, der Katzenschwemme Herr zu werden, verfügen gar nicht über solche Einrichtungen.

Der Tierschutzverein Tapsi Gnadenhof Kolrep ist so ein Beispiel. Er engagiert sich – vor allem in Person von Ilona Paschen in Wusterhausen – seit Jahren für die Kastration von Hauskatzen. Geld vom Land habe man dafür aber nie bekommen, sagt Ilona Paschen. „Die Vereine wurden ja nur gefördert, wenn sie eine bestimmte Anzahl Mitglieder hatten. Aber wir sind nur zwölf.“

20 wilde Katzen rund um Kyritz kastriert

Ilona Paschen aus Wusterhausen engagiert sich für den Tierschutz in der Region. Quelle: Alexander Beckmann

An der Bedeutung des Engagements hat die Tierschützerin keinen Zweifel. „Die Katzenkastration halte ich für den wichtigsten Punkt der öffentlichen Tierschutzarbeit.“ Die ungehemmte Vermehrung führe zu viel Elend. „Gerade heute haben wir wieder zwei in Schönermark zugelaufene Katzen kastrieren lassen.“ 20 Tiere seien es im zu Ende gehenden Jahr insgesamt gewesen – angesichts der Situation ein Tropfen auf den heißen Stein. „Kastrationen sind ja nicht billig.“ Gut 100 Euro pro Tier kämen da zusammen.

„Wir finanzieren das mit Spenden.“ Zudem beteiligen sich die Stadt Kyritz und die Gemeinde Wusterhausen. „Die erstatten uns Kastrationskosten.“ Jeweils um die 500 Euro oder etwas mehr pro Jahr komme so von den beiden Kommunen. „Damit bleibt mehr Spendengeld für den Gnadenhof in Kolrep.“

Tierschutzverein Tapsi ist auf Spenden angewiesen

Denn: „Alte Tiere kosten Geld.“ Neben dem Futter betreffe das vor allem die tierärztliche Versorgung. „Ein Pferd mussten wir jetzt einschläfern lassen. Es war sehr, sehr krank und nicht mehr zu retten.“

Die Sorge ums Geld treibt den kleinen Verein ständig um. „Wir sind sehr dankbar, wenn wir Spenden bekommen, um den Gnadenhof und die regionale Tierschutzarbeit halbwegs finanzieren zu können.“ Auch die Futtersammelboxen in Neustadt und Kyritz leisten einen Beitrag.

Ein wichtiges Betätigungsfeld des Vereins ist die Vermittlung von Fund- und Abgabetieren. Acht Katzenbabys habe man unterbringen können. Sechs davon waren in Wusterhausen und Bantikow ausgesetzt worden. „Das waren winzige Kätzchen, die noch aufgepäppelt werden mussten. Da habe ich zum Glück liebe Menschen gefunden, die das übernommen haben.“

Ohne Ehrenamt wäre kaum Hilfe möglich

Ohne diese Unterstützer des Vereins, die sogenannten Pflegestellen, sei so etwas undenkbar, betont Ilona Paschen. „So etwas brauchen wir unbedingt und wir sind sehr dankbar, dass es solche Leute noch gibt.“ Auch drei Hunde konnten so vorübergehend untergebracht und schließlich vermittelt werden.

Mischlingshündin Jojo fand nach drei Jahren im Zwinger dank der Wusterhausener Tierschützerin Ilona Paschen ein besseres Zuhause. Quelle: privat

Im neuen Jahr werde man die Arbeit fortsetzen, sagt Ilona Paschen. „Je nach Spendensituation können wir helfen oder nicht.“ Weiterhin wird wohl die Katzenschwemme die öffentliche Vereinsarbeit bestimmen. „Es regt mich nach wie vor auf, dass manche Katzenhalter ihre Freigänger nicht kastrieren lassen.“

Wer den Tierschutz unterstützen möchte erreicht Ilona Paschen unter 033979/1 36 66.

Von Alexander Beckmann