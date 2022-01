Tödlicher Unfall zwischen Wusterhausen und Brunn: Fahrer unter Alkohol

Wusterhausen/Neuruppin

Der Mann am Steuer, der am 13. Dezember zwischen Wusterhausen und Brunn mit seinem Kleintransporter von der Straße abkam, war offenbar stark alkoholisiert. Das ergab eine MAZ-Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft in Neuruppin.

Während der 39-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, starb sein 36 Jahre alter Beifahrer noch an der Unfallstelle. „Wir ermitteln wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung“, erklärt dazu Oberstaatsanwalt An­dreas Pelzer.

Staatsanwalt: „erhebliche Alkoholisierung“

Der Fahrer stand demnach unter einer „alkoholischen Beeinflussung“, so Pelzer. Mehr noch: „Die Untersuchung ergab eine erhebliche Alkoholisierung.“ Damit sei ein Wert deutlich jenseits der 0,5- Promillegrenze gemeint.

Näher will beziehungsweise kann Pelzer nicht ins Detail gehen, da ihm auch noch nicht der vollständige Bericht vorlag, wie er sagte. Ob darüber hinaus auch Drogen bei dem Unfall im Spiel gewesen waren, konnte Pelzer folglich ebenso weder bestätigen noch verneinen. Die Polizei hat die Ermittlungen jedenfalls jetzt der Staatsanwaltschaft übergeben, erklärte auch Christin Knospe als Sprecherin bei der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Bei Unfall schon 0,3 Promille strafbar

Gemäß Bußgeldkatalog gilt bereits für jeden „gewöhnlichen“ Unfall, dass er bereits ab 0,3 Promille zur Straftat wird. Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren sowie Führerscheinentzug drohen. Ab 1,1 Promille müssen sich Kraftfahrer so oder so vor einem Gericht verantworten – auch ohne Unfall.

Hinsichtlich der „fahrlässigen Tötung“ gilt im Strafgesetzbuch (StGB) Paragraf 222: „Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Strafmaß abhängig von Vorgeschichten

Fahrlässig handele eine Person dann, wenn diese ihre Sorgfaltspflicht außer Acht lässt. Und es müsse eine direkte Kausalität zwischen dem Tod des Unfallopfers und dem fahrlässigen Verhalten des Autofahrers vorliegen.

Bei einem Autounfall mit Todesfolge sei das Strafmaß laut Bußgeldkatalog.org auch davon abhängig, „welchen Hintergrund der Täter hat und welche Umstände den Unfallhergang begleiten. Ist der Unfallfahrer vorbestraft und bereits öfter negativ im Straßenverkehr aufgefallen? Und aus welchem Grund lag eine Fahrlässigkeit vor?“ Dies bedinge unterschiedliche Urteile.

Solche Details werden nun zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hinsichtlich des „Tatverdachts“ gehören, der es bislang erst ist.

Gutachter noch am Unfallabend in Wusterhausen im Einsatz

Der schwere Verkehrsunfall hatte in der Region für große Betroffenheit gesorgt – auch im benachbarten Havelland. Bei den beiden mit einem Firmenfahrzeug verunglückten Männern handelt es sich um Mitarbeiter der Baumschule Fichtelmann aus dem Wustermarker Gemeindeteil Dyrotz.

„Wir haben einen engagierten, langjährigen ­Mitarbeiter verloren und ­bangen, dass unserer zweiter Kollege, der an dem Unfall beteiligt war, wieder gesund wird“, teilte Firmenchef Martin ­Fichtelmann im Dezember mit. Da war noch völlig unklar, ­warum der Lieferwagen von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Noch in der Unfallnacht hatte ein Gutachter seine Arbeit zum Ermitteln des Hergangs aufgenommen.

Von Matthias Anke