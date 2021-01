Tramnitz: Hausbrand am Sonntagabend – Feuerwehren aus Wusterhausen und Kyritz im Einsatz

Tramnitz

Ein Einfamilienhaus stand am frühen Sonntagabend in Tramnitz (Gemeinde Wusterhausen) in Flammen. Der Alarm ging kurz nach halb sieben raus. Neben den Feuerwehren aus Wusterhausen wurden auch Einsatzkräfte aus Kyritz innerhalb der überörtlichen Hilfe alarmiert. Sie kamen mit einem Einsatzwagen Geräteschutz, weil für die Löscharbeiten viele Atemschutzgeräteträger gebraucht wurden.

Nach Informationen von Blaulichtreporter Alexander Bergenroth, der sich am Brandort befand, brach das Feuer offenbar im Keller des Gebäudes aus. Dort befindet sich eine Holzheizung und jede Menge Holz zum Heizen.

Anzeige

Im Einsatz waren nicht nur die Feuerwehrleute aus Wusterhausen, auch Kyritzer wurden nachalarmiert. Quelle: Alexander Bergenroth

Einsatzkräfte wurden nachalarmiert

Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd von innen zunächst nicht erreichen und löschten bereits mit massivem Wassereinsatz und unter schwerem Atemschutz von außen den Keller. Weitere Einsatztrupps wurden schließlich nachalarmiert. Alle zusammen konnten den Brand gegen kurz vor 22 Uhr unter Kontrolle bringen.

Die Bewohner konnten sich aus dem Haus retten

Die fünf Bewohner konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Sie blieben unverletzt. Der Rettungsdienst war vor Ort und untersuchte sie. Ebenfalls am Brandort waren Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Wusterhausen und vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Das Haus ist unbewohnbar. Deshalb wurde als erster Schritt nach einer Unterkunft für die Brandopfer gesucht.

Starke Rauchentwicklung in Tramnitz

Die Schlauchleitungen für die Wasserversorgung an der Einsatzstelle mussten meterweise durch den Ort verlegt werden. Darüber hinaus zeigte sich eine starke Rauchentwicklung in Tramnitz während des Einsatzes.

In Rehfeld brannte vor anderthalb Wochen dieses Wohnhaus ab. Quelle: Sandra Bels

Der dritte Hausbrand in kürzester Zeit für die Kyritzer Wehr

Für die Kyritzer Feuerwehr war es nach zwei Wohnhausbränden in den vergangenen Wochen nun der dritte Einsatz innerhalb kürzester Zeit. Anfang des Jahres hatte es im Kyritzer Finkenweg gebrannt. Damals fiel ein Bungalow den Flammen zum Opfer. Anderthalb Wochen her ist der Hausbrand in Rehfeld, nach dem eine ganze Familie vor dem Nichts steht.

Lesen Sie auch Hilfsaktionen für Brandopfer von Rehfeld gestartet

Von Sandra Bels