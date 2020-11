Turnfrauen aus Wusterhausen helfen Kindern in Ecuador

Wusterhausen

Immer montags wird geschwitzt – sofern es die Corona-Regeln zulassen. Dann treffen sich bis zu 20 Frauen aus Wusterhausen und Umgebung unterm Hallendach. Manchmal taugte aber auch schon der Hausgarten von Gisela Scheurell in der Kyritzer Straße zum Recken, Strecken, Rümpfekreisen. Die frühere Lehrerin für Deutsch und Sport ist schon die Hälfte ihres Lebens Vorturnerin der reiferen Jugend.

Und manchmal ihre Reiseleiterin. „Wir sitzen nämlich auch gern bei Kaffee und Kuchen zusammen oder machen Ausflüge“, sagt die 80-Jährige. „Mir macht es Spaß, die Touren für unsere Gruppe vorzubereiten.“

Anzeige

Gisela Scheurell leitet seit vier Jahrzehnten die Gymnastikgruppe der Frauen im Sportverein Wusterhausen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Einmal ist ihr allerdings der Spaß gründlich vergangen. Das war ein Fehlstart, unverschuldet von den Amazonen. Ihr Ziel sollte am 1. März 2018 wie schon in Jahren zuvor der Besuch einer Varieté-Veranstaltung in Berlin sein. „Beim ‚ Erich Richter Kultur-Verein’ und seinen Programmen im Saal der Urania fühlten wir uns in der Vergangenheit immer sehr gut unterhalten“ erinnert sich Gisela Scheurell.

Nichts deutete bei den Vorbereitungen darauf hin, dass es anders werden könnte. Im September 2017 kamen wie immer rechtzeitig die 15 georderten Eintrittskarten für den Revue-Nachmittag bei der Bestellerin an. Den durchaus moderaten Preis von 225 Euro hatte sie in Vorkasse entrichtet.

Die Eintrittskarten zum Varieté-Nachmittag am 1. März 2018 blieben ungenutzt. Quelle: Wolfgang Hörmann

„Sollten Sie noch Fragen haben, zögern sie bitte nicht, uns anzurufen“, stand im beiliegenden Brief. Darauf wäre die Adressatin gern zurückgekommen, als sie erfuhr, dass die gebuchte Show verschoben worden war, unklar wohin und zu welchem Termin. Wenigstens sollte aber das Geld nicht verfallen. Eine „persönliche Gutschrift für alle Aktivitäten des Erich Richter Kultur-Vereins über die Kaufsumme wurde im selben Schreiben zugesichert.

Blöderweise gab es keine weiteren Veranstaltungen mehr. Nachdem der Namensgeber des Vereins verstorben war, bemühte sich sein Nachfolger Mirko H. um Schadensbegrenzung, konnte aber weder unvermeidliche „Kostenanpassungen“ ausgleichen, noch eine neue Spielstätte präsentieren.

Vielleicht hätten das die geduldigen Damen von der Dosse noch irgendwie verdaut, nur wurmte sie, dass ihnen niemand die Lage erklären wollte. Gisela Scheurell telefonierte sich die Finger wund, ohne Erfolg: Sie bekam nie einen Verantwortlichen ans Ohr. Monate vergingen – mit Sport am Montag aber ohne Neuigkeiten aus Berlin.

Turnfrauen erstatteten Anzeige wegen vermeintlichen Betrugs

Für die Frauen war das Maß nun voll. Jetzt wollten sie ihr Geld zurück. Mahnbriefe wurden verschickt. Sie blieben unbeantwortet. Der Volkszorn wuchs. Er mündete im September 2019 in einer Anzeige wegen vermeintlichen Betrugs gegen den neuen Chef vom Theaterverein.

Die Staatsanwaltschaft kam ins Spiel, untersuchte den Fall - und stellte das Verfahren ein, „weil auch die weiteren Ermittlungen keinen hinreichenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten ergeben haben“. Zwar wären insgesamt etwa 10 000 Eintrittskarten im Umlauf, doch sei zum Zeitpunkt des Verkaufs glaubhaft davon ausgegangen worden, dass dafür Kunst zu haben sein würde.

Erika Lugauer schrieb Briefe selbst an Brandenburgs Kulturministerin. Quelle: Frauke Borchardt

„Das lassen wir uns nicht bieten“, so die einhellige Meinung in Wusterhausen. Die Turnriege suchte sich Unterstützer. Besonders Erika Lugauer aus Bantikow fand erfolgversprechende Ansätze. Von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin und von Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann erwartet sie heute noch Bescheide. Zur Ministerin könnte allerdings durchgedrungen sein, dass jüngst tatsächlich Geld geflossen ist.

Denn mittlerweile hatte die Politik Wind vom berechtigten Wunsch aus Wusterhausen bekommen. Christian Görke, Landtagsabgeordneter der Partei Die Linke, zu dessen Wahlkreis Wusterhausen gehört, hat namens seiner Fraktion das Manko ausgeglichen. Er wusste da schon, dass die wehrhaften Seniorinnen das Sümmchen nicht verfeiern, sondern spenden wollen.

Verein in Ecuador erhält das Geld

Das Geld geht an den Verein „Àrbol de la Esperanza“ (Baum der Hoffnung) in Ecuador, der sich um Kinder und Jugendliche in Not kümmert. Eine der Erzieherinnen im „Àrbol“ ist Sabine Hase, die in Wusterhausen ihre Heimat hat. Die 32-Jährige staatlich anerkannte Sozialpädagogin kommt einmal im Jahr auf Urlaub an die Dosse und erzählt dann auch schon mal Grundschulklassen vom Leben am anderen Ende der Welt.

Die Initiative der Sport-Omas für den guten Zweck ist dort sehr willkommen. Sie haben gerade erst mit Spenden die 225 Euro auf stolze 350 Euro erhöht. Ihre Hartnäckigkeit ist auch in der Gemeinde Wusterhausen nicht unbemerkt geblieben. Ein Spender, der unbenannt bleiben will, überweist dem Verein „Àrbol de Esperanza“ 500 Euro. Die Hilfe kommt direkt dorthin, wo sie dringend benötigt wird.

Kinderhaus in Ecuador Das „Àrbolde la Esperanza“ in Quito, der Hauptstadt von Ecuador, ist ein Kinderhaus. Schwerpunkte der Arbeit hier sind die Bewältigung traumatischer Ereignisse, resultierend aus Misshandlungen, Verwahrlosung und sexueller Gewalt sowie die schulische und berufliche Bildung. Seit 2011 gehören drei kleine Wohnungen zum Projekt. Hier wohnen ältere Jugendliche. Im „Àrbol“ haben gegenwärtig etwa 30 Bewohner ihr Zuhause. Sabine Haseaus Wusterhausen ist seit fünfeinhalb Jahren als Sozialarbeiterin in Quito. Begonnen hatte alles mit einem freiwilligen sozialen Jahr. Ihr Abitur erreichte Sabine Hase am evangelischen Gymnasium in Neuruppin. In ihrer Schulzeitdavor in Wusterhausen war Giesela Scheurell eine ihrer Lehrerinnen.

Von Wolfgang Hörmann