Ukraine-Hilfe: Wusterhausenerin sammelt Spenden

Wusterhausen

Solidarisch sein und zu helfen liegt Christin Schwarzwald aus Wusterhausen im Blut. Als der Krieg gegen die Ukraine losbrach, entschied sie sich sofort, eine Spendenaktion zu starten.

Mit Whats App-Aufruf fing alles an

Zunächst rief sie auf Whats App dazu auf. Rasch teilten ihre Bekannten dies und schließlich gab es dann noch einen Facebookaufruf, der eine so große Resonanz hatte, wie sie es die 39-Jährige nicht erwartet hätte. „Es meldeten sich zahlreiche Leute aus Wusterhausen, aber auch aus weitem Umkreis“, berichtet Christin Schwarzwald.

Und so trudeln seit Anfang der Woche die Hilfspakete bei ihr zu Hause in der Kyritzer Straße 58 ein. Ärzte brachten dringend benötigte Medikamente, Nachbarn kamen mit Kisten voller Konservendosen mit Lebensmitteln. Kartons mit Hygieneartikeln, Tiernahrung, warme Kleidung, Spielzeug und vieles andere mehr stapeln sich nun im Haus von Familie Schwarzwald.

Spenden werden nach Kyritz transportiert

Dass sie gerade zu Hause arbeitet, kommt der zweifachen Mutter sehr gelegen. So kann sie den ganzen Tag über die Spenden entgegennehmen und dabei kann sie sich auf den Rückhalt ihrer ganzen Familie verlassen.

So bringt ihr Mann mit dem Auto die Kisten und Kartons mit den gespendeten Hilfsgütern nach Kyritz zum Mehrgenerationenhaus. Dass diese Möglichkeit besteht, darüber hatte Christin Schwarzwald von einer guten Freundin erfahren. Eigentlich wollte Christin Schwarzwald mit ihrem Mann selbst einen Transporter mieten und die Sachspenden zu einem Sammelpunkt nach Berlin bringen.

Auch der Sohn macht mit

Ganz besonders stolz ist Christin Schwarzwald auf ihren Sohn Oskar. Der Zehnjährige zeigte sich angesichts der Lage der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sehr betroffen und wollte ebenfalls nicht untätig sein.

So begleitete er seine Mutter in einen Wusterhausener Drogeriemarkt, wo beide mit eigenem Geld und mit 800 Euro Spendengeld Hygieneartikel kauften. „Mein Sohn erinnerte mich aber auch daran, was sich Kinder so wünschen“, sagt Christine Schwarzwald. Und so wanderten auch ein paar Süßigkeiten in den Einkaufswagen.

Schon seit gut zehn Jahren hat Christin Schwarzwald Hilfsaktionen organisiert. So sammelte sie Geld für schwer kranke Kinder in der Ukraine und Russland. Und mit ihrer derzeitigen Aktion will sie weitermachen.

Von André Reichel