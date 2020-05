Ulf Miehe zum Geburtstag: digitale Erinnerung in Wusterhausen

Wusterhausen

Besucher des Herbst’schen Hauses in Wusterhausen mit Gemeindebibliothek, Wegemuseum und Veranstaltungsraum „Alter Laden“ verweilen im Untergeschoss häufig an einer Erinnerunsgtafel.

Manche machen dort erst die Bekanntschaft mit einem Sohn der Stadt, andere haben den Aha-Effekt. Sie erinnern sich an das Schaffen des Mannes in Lederjacke und mit dunkler Brille, der ihnen Lese- und Seherlebnisse bescherte.

Ein Sohn der Stadt Wusterhausen

Ulf Miehe, 1940 in Wusterhausen geboren und dort etwa fünf Jahre zu Hause, war Dichter, Schriftsteller, Drehbuchschreiber, Übersetzer, Schauspieler und Regieassistent.

Nach ersten lyrischen Veröffentlichungen schrieb der gelernte Buchhändler unter dem Pseudonym Robert Artner an zwei Science-Fiction-Romanen mit. Ulf Miehe bewährte sich sodann als Autor für Fernsehkrimis.

„Der Fahnder” und „Tatort” gehörten in den 70er Jahren zu dem, was man gemeinhin als „Straßenfeger“ bezeichnet. Man musste sie gesehen haben.

Am bekanntesten aber ist sein auf Theodor Storms Novelle basierender Film „John Glückstadt”, für den er 1975 den Bundesfilmpreis in der Sparte Regie bekam.

Krimi-Autor stirbt mit 49 Jahren

Sein Roman „Ich hab’ noch einen Toten in Berlin” wurde in mehrere Sprachen übersetzt und verfilmt. Ulf Miehe starb schon mit 49 Jahren. Bis dahin hatte er sich auch mit solchen Romanen wie „ Lilli Berlin” und „Puma” einen Namen als Krimiautor gemacht.

Am Montag, 11. Mai, wäre Ulf Miehe 80 Jahre alt geworden. Museum und Bibliothek hatten sich vorgenommen, schon am Samstag davor in einer festlichen Veranstaltung an Leben und Werk eines außergewöhnlichen Menschen zu erinnern. Sie sollte mit der Ausstellung „Drehorte“ verbunden sein.

Die gegenwärtige Lage verbietet den „großen Bahnhof“. Corona lässt ihn nicht zu. Für die Bibliothekleiterin Kerstin Jonas ist aufgeschoben nicht aufgehoben. „Wir werden das Treffen nachholen“, versichert sie.

Reich bebildertes und ausführliches Buch

Wann das sein wird ist ungewiss. Ein Trostpflaster hat pünktlich zum „Runden“ Katharina Zimmermann parat. „Durch die Initiative des Künstlers Horst Kløver entstand zusätzlich zur Ausstellung ein reich bebildertes und ausführliches Buch mit dem Titel ‚ Ulf Miehe – Facetten eines Autors’, das wir ab dem 11. Mai pünktlich zum Geburtstag digital veröffentlichen werden“, kündigt die Museumsleiterin an.

Sie bezeichnet die Arbeit als den „Versuch einer Biografie in Essays, Selbstzeugnissen und Dokumenten“. Vier Themenblöcke geben einen Überblick über Leben und Persönlichkeit des Schriftstellers. Im Layout werden seine mit Aussagen von Zeitzeugen und renommierter heutiger Autoren sowie Bildzeugnissen verwoben.

Viele Fotos, Texte und Informationen sind Büchern, Zeitungen und Zeitschriften entnommen. Einige zentrale Essays, Dokumente und Interviews findet man hingegen vollständig wiedergegeben, weitere in relevanten Auszügen.

An der digitalen Publikation mitgearbeitet haben Angelika Miehe, Marianne Golde, Peter Henning, Anne Heseler, Fatima Igramhan-Parsons, Tim Mücke, Wilhelm Roth, Asta Scheib, Joachim von Vietinghoff, Rainer Weiss und Thomas Wörtche.

Das Werk von Horst Kløver wird ab dem 11. Mai auf www.wegemuseum.de und weiteren Plattformen als Download zur Verfügung stehen.

