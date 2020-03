Bückwitz

Bei einem Unfall am Kreisverkehr auf der Bundesstraße 167 in Bückwitz ist am Freitagabend ein Mann verletzt worden. Gegen 19.30 Uhr war ein Seat-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und stattdessen über die Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr gefahren und gegen den Vorwegweiser geprallt. Der 50-jährige Mann am Steuer wurde dabei verletzt und musste in die Klinik gebracht werden.

Noch während die Polizei die Unfallspuren sicherte, stellte sich heraus: Der Fahrer war betrunken. Ein erster Alkoholtest ergab 2,12 Promille.

Der demolierte Wagen musste abgeschleppt werden

Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 50-Jährigen sichergestellt. Sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Der Gesamtsachschaden wird auf 13.500 Euro geschätzt. Der Mann muss sich jetzt noch wegen Alkohol am Steuer verantworten.

Von MAZonline