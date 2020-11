Wusterhausen - So geht Unterricht in der Natur für Grundschüler in Wusterhausen

Wie Ehrenamtler den Unterricht von Grundschülern in Wusterhausen bereichern, beweist zum Beispiel Lothar Schnick: Der Naturexperte nahm kürzlich erneut Kinder auf eine Exkursion mit in sein Revier.