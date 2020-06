Landwirtschaft in Ganzer - Von wegen Saustall: So wie in Ganzer funktioniert moderne Schweinemast

Trotz zu niedriger Getreidepreise, steigender Landpachten, der Schweinepest an der Landesgrenze und dann auch noch Corona-Krise: Landwirt Linke aus dem Wusterhausener Dorf Ganzer (Ostprignitz-Ruppin) nimmt einen neuen Stall in Betrieb.