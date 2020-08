Waldbrand zwischen Wusterhausen und Bantikow

Wusterhausen

Kurz vor 8 Uhr am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr in Wusterhausen zu einem Waldbrand gerufen. Circa ein Hektar Kiefernwald brannten in dem Waldstück zwischen Wusterhausen und Bantikow. Sowohl die Feuerwehr Kyritz als auch die Einsatzkräfte aus Wusterhausen sind derzeit vor Ort. Der Einsatz dauert noch an.

Der Einsatzleiter geht von Brandstiftung aus. Quelle: Alexander Bergenroth

Die Feuerwehr hat einen Pendelverkehr für Wasserversorgung eingerichtet – ein Tanklöschfahrzeug fährt zu einer Wasserentnahmestelle direkt vor dem Wald und mithilfe einer Pumpe wird Hochdruck erzeugt.

Der Einsatzleiter geht derzeit von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei ist ebenfalls vor Ort.

