Warum es Manfred Kuball winters in den Untersee zieht

Bantikow

Zwei Grad über Null zeigte das Thermometer gestern gegen 9 Uhr an. Zum Radfahren sollte man die Handschuhe nicht vergessen und die Pudelmütze über die Ohren ziehen. Manfred Kuball aus Bantikow kennt sich da aus. Der Radler ist auch gestern gut ausgestattet auf seinen Drahtesel gestiegen, obwohl das Ziel nur einen Steinwurf entfernt lag.

Vom heimischen Eichengrund bis zum Ufer des Untersees braucht der Rentner höchstens fünf Minuten. Dorthin zieht es ihn zwei- bis dreimal in der Woche unwiderstehlich. Auf der Badewiese zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Hotel „Villa Meehr“ lehnt er das Rad an einen Baum und schält sich sachte aus allen Hüllen. Er tauscht die Kopfbedeckung. Die Wollmütze wird jetzt durch eine blaue Kappe ersetzt.

Loch ins Eis

Der Mann geht baden. „Schwimmen funktionierte heute nicht. Wo das Wasser tiefer wurde, konnte ich das Eis nicht mehr aufbrechen. Man kann sich schnell verletzen. Und zum Draufgehen ist es zu dünn“, wird der 85-Jährige hinterher beim Abtrocknen erklären. Es klingt nach Bedauern, dass es diesmal bei einer „Ganzkörper-Katzenwäsche“ bleiben musste.

Wäre der See komplett zugefroren, hätte sich der Winterbader ein Loch ins Eis geschlagen, so, wie es die Wusterhausener „Klempowrobben“ in harten Wintern Jahr für Jahr praktizieren. Manfred Kuball ist das älteste Mitglied der Gruppe, die aus zehn bis zwölf Frauen und Männern besteht. Bisher trafen sie sich im Strandbad der Stadt, sind aber in diesem Jahr zum Reihereck umgezogen.

Eisbaden als Abhärtungsprogramm

Von Bantikow ist der Weg zum Badespaß unter Gleichgesinnten weiter geworden, „zu weit für mich“ sagt Kuball, der meistens mit einem seiner vier Fahrräder unterwegs ist. Also macht er sein Ding für sich. Das Abtauchen ins Eisige ist für den Arzt im Ruhestand regelmäßig Teil seines Tagesablaufs – nach dem Aufstehen mit Morgengymnastik zum Dehnen und Strecken, 80 Liegestützen und dem Bad im See.

„Am schönsten ist es, wenn man rauskommt aus dem Wasser“, schwärmt der Senior in Vorfreude auf eine heiße Dusche daheim und Frühstück – am liebsten mit Ehefrau Helga.

Sportlich: Der Eisbader Manfred Kuball Manfred Kuball war Mitte der 50er Jahre als Mitglied des Armeesportklubs Vorwärts Leistungssportler bei den Schwimmern. Als Arzt für Allgemeinmedizin praktizierte er bis 2003 in Wusterhausen. Die Zulassung ging danach an Sohn Lutz über. Große Radtouren gehörten in der Vergangenheit zur Freizeit des 85-Jährigen. Er setzt auf Pedalantrieb, aber inzwischen auf kürzeren Strecken. Ins Wasser zieht es den Bantikower in allen Jahreszeiten.

Von Wolfgang Hörmann