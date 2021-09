Wusterhausen

Es war eine auffällig gut gelaunte Runde, die sich am Sonnabendvormittag in der Galerie „Alter Laden“ am Wusterhausener Marktplatz zusammenfand: der Bürgermeister, die Leiterinnen von Museum und Bibliothek, Gemeindevertreter – auch ehemalige, Mitglieder des Kulturvereins und des Fördervereins der Bibliotheken, Vertreter des Museumsverbandes und einige mehr.

Es gab so etwas wie ein kleines Jubiläum zu feiern. Seit zehn Jahren nutzen Wegemuseum und Bibliothek gemeinsam das Haus am Markt 3 – auch „Herbst’sches Haus“ genannt. Nach dessen umfassender Sanierung hatten im Juni 2011 erst die Bibliothek und im Herbst dann auch das Museum ihre Arbeit aufgenommen.

Wegemuseum Wusterhausen lebt vom Ehrenamt

Bürgermeister Philipp Schulz würdigte vor allem die ehrenamtliche Unterstützung durch die Vereine schon lange vor der Eröffnung. „Vor dem großen Engagement und dem Durchhaltevermögen der Beteiligten kann man nur den Hut ziehen.“

Besonders der Kulturverein hatte damals zur Gestaltung des neuen Museums beigetragen – auch bei ganz praktischen organisatorischen und fachlichen Fragen. Erst kurz vor der Eröffnung stellte die Gemeinde mit Andrea Perlt die erste hauptamtliche Museumsleiterin ein. „Es war nicht leicht, aber das Resultat hat mich angetrieben“, erinnerte sich die damalige Vereinsvorsitzende Christiane Schael.

Haus Am Markt 3 ist „kultureller Ankerpunkt“

Das vermochte Philip Schulz gut nachzuvollziehen: „Die Institutionen dieses Hauses sind für die ganze Gemeinde ein wichtiger kultureller Ankerpunkt.“ Während sich die Bibliothek besonders auf die Arbeit mit Kinder spezialisiert habe, sei das Wegemuseum zum kulturellen Glanzlicht in der Region geworden. Zudem diene das Haus zahlreichen Vereinen und Veranstaltern als Anlaufpunkt.

Das habe seinen Preis. „Ein leidiges Thema ist natürlich die Finanzierung“, schätzte der Bürgermeister ein. „Aber das Haus ist gewollt und wird unterstützt, so gut es geht.“ Das bekräftigte auch Roland Tille vom Kulturverein: „Der Gewinn steckt in den Besuchern dieses Hauses.“

Zwei neue Ausstellungen eröffnet

Was es da in den vergangenen zehn Jahren alles zu gewinnen gab und demnächst noch geben wird, das zeigt seit Sonnabend eine neue Ausstellung im „Alten Laden“. Sie erinnert mit vielen Fotos an den Werdegang des Hauses und seiner Einrichtungen, an inzwischen unzählige Veranstaltungen und an die Beteiligten.

Barbara Wolff zeigt in einer neuen Sonderausstellung des Museums Objektfotos zum Thema „Schusterhausen“. Quelle: Alexander Beckmann

Fotos stehen auch im Zentrum der neuen Sonderausstellung im Obergeschoss. Die aus Kyritz stammende Fotografin Barbara Wolff hatte schon vor zehn Jahren unter dem Titel „Transit F 5“ die erste Sonderausstellung des Wegemuseums gestaltet. Nun zeigt sie Objektfotografien, die im Zuge des musealen Digitalisierungsprojektes zum Thema „Schusterhausen“ entstanden waren: Werkzeug, Gerätschaften und natürlich Erzeugnisse des für Wusterhausen einst so wichtigen Schuhmacherhandwerks. Objekte aus dem Fundus des Museums ergänzen das Ganze.

Vom Schuster bist zu Träger des Schuhs

„Der Schuh verbindet uns mit unserem Auftreten in der Welt“, erklärte die Fotografin, die schon 1982 erstmals Bilder im „Herbst’schen Haus“ gezeigt hatte. „Die Sachaufnahmen zeigen uns eine Geschichte: vom Schuster zum Träger des Schuhs.“

Von Alexander Beckmann