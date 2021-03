Wegemuseum Wusterhausen zeigt Rathaus-Ausstellung

Wusterhausen

Im Wegemuseum Wusterhausen ist ab sofort die Ausstellung mit besonderen Exponaten aus dem Rathaus zu sehen. Bisher gab es die nur online. Die Sonderausstellung trägt den Titel „Das Wusterhausener Rathaus gestern und heute“.

Vorzimmersessel des Bürgermeisters dabei

Gezeigt werden Impressionen und Exponate aus der Geschichte des Rathauses. Archäologische Funde sind dabei, aber auch der Vorzimmersessel des früheren Bürgermeisters Fritz Köpcke. Museumsleiterin Katharina Zimmermann sagt: „Zu Beginn haben wir gleich drei Highlights zu bieten.“ Das erste ist das Ölgemälde mit der Kopie einer Ansicht des Marktes aus dem Jahr 1839. Das Wegemuseum hat es 2018 als Schenkung bekommen. Dank des Engagements vom Kulturverein Wusterhausen konnte das Gemälde restauriert werden.

„Wir können es einer Fotografie des verschollenen Originals in der ursprünglichen Größe gegenüberstellen“, so die Museumsleiterin. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg habe dem Wegemuseum das Digitalisat für die Sonderausstellung zur Verfügung gestellt.

Wusterhausener Marktfoto ist ein Unikat

Das zweite besondere Exponat ist die wahrscheinlich älteste Fotografie des Marktes, ein Unikat. „Es konnte ebenfalls mit der Unterstützung des Kulturvereins gesichert und restauriert werden“, sagt Katharina Zimmermann. Eine Vergrößerung auf die Maße des Ölgemäldes zeigt viele Feinheiten der Fotografie.

Als drittes Objekt mit einer Besonderheit bezeichnet die Museumsleiterin den Originalplan des Obergeschosses des Rathauses. Das Wegemuseum bekam ihn vor Kurzem überreicht. Er stammt aus dem Jahr 1908 und befand sich im Nachlass des Baumeisters Ernst Trieloff.

Der Vorzimmersessel vom früheren Bürgermeister Köpcke. Quelle: Sandra Bels

Fundstücke von der Sanierung des Rathauses in Wusterhausen

Zu den Exponaten gehören auch Fundstücke, die bei der Sanierung des Rathauses gefunden wurden. Das ist zum Beispiel ein Sessel. Der stand zu DDR-Zeiten im Vorzimmer von Bürgermeister Fritz Köpcke. Er ist unverkennbar ein DDR-Produkt in Form, Material und Farbe. Seine letzte Nutzung war in einem Aufenthaltsraum im Rathauskeller. Als der Sessel nicht mehr so „hygienisch“ aussah, wurde er durch praktischere Stühle ersetzt. Einer der Stühle fand sich ebenfalls in den Kellerräumen. gefunden wurden ebenfalls Ofenkacheln, Pfeifenstiel-Fragmente und Scherben, aber auch Tierknochen.

Wusterhausener Rathaus-Schau wurde täglich erweitert

Katharina Zimmermann sagte gegenüber MAZ, dass die Ausstellung noch erweitert werden soll. Virtuell war sie seit dem 1. Dezember 2020 auf der Internetseite des Museums zu sehen und sie wuchs jeden Tag um ein Exponat. Damit wird die Geschichte des Rathauses repräsentiert. Die Online-Ausstellung ist weiterhin auf der Internetseite www.wegemuseum.de zu finden, nun aber auch im Raum für Sonderausstellungen im Wegemuseum.

Bibliothek und Touristinfo sind wieder offen

„Wir freuen uns sehr, dass wir entsprechend der neuen Eindämmungsverordnung das ganze Haus wieder öffnen dürfen“, sagt Museumsleiterin Katharina Zimmermann. Im Herbstschen Haus befinden sich auch die Bibliothek und die Touristinformation. Die Öffnung ist mit der Einschränkung verbunden, dass Besucher sich anmelden müssen. „Sie können einfach anrufen oder eine Mail schreiben, wenn Wegemuseum, Bibliothek oder Touristinfo Ziel eines Besuches sind“, so Katharina Zimmermann.

Auch junge Wusterhausener haben sich 2020 mit dem Rathaus und der Zukunft der Gemeinde beschäftigt. Bilder davon sind im Alten Laden zu sehen.. Quelle: Sandra Bels

Ausstellung zeigt Wusterhausener Jugendprojekte

Im Alten Laden des Herbstschen Hauses gibt es außerdem eine weitere Ausstellung zu sehen. Sie heißt „Ein Vogel für die Eilpost“ und gibt einen Überblick über Jugendprojekte des vergangenen Jahres in der Gemeinde Wusterhausen. Diese Schau ist eine Initiative des Kulturvereins, der Kinder- und Jugendkoordinatorin Anna Behrend und des Wegemuseums.

Sowohl die Rathaus- als auch die Projektausstellung werden noch bis 30. Mai im Herbstschen Haus zu sehen sein. Der bisherige Service (Bücherbringdienst auf Bestellung)der Bibliothek läuft zusätzlich zur Öffnung und nach Voranmeldung weiter.

Anmeldung steuert den Besucherstrom

Besucher des Herbstschen Hauses müssen im Gebäude eine medizinische Maske tragen und die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten. Es werden Name und Telefon/E-Mail des jeweiligen Besuchers erfasst und für 14 Tage aufbewahrt. Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in den Räumen aufhalten können, ist begrenzt, und wird durch die Anmeldung gesteuert.

Das Herbstsche Haus ist geöffnet: Dienstag von 13 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 17 Uhr und Sonnabend von 10 bis 16 Uhr. Telefonisch erreichbar zur Terminvereinbarung ist das Haus unter 033979/8 77 60.

Von Sandra Bels