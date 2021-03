Weltenbummler aus Wusterhausen zieht es nach Sibirien

Wusterhausen

Isomatte, Schlafsack, Zelt und ein riesiger Rucksack für alles, was man fern jeder Zivilisation beisammen haben sollte – das ist die Ausrüstung für einen Weltenbummler. Christian Tessmer aus Wusterhausen hat eigentlich schon so gut wie gepackt, denn Anfang März sollte es eigentlich losgehen nach Irkutsk. Drei Wochen auf Spikesreifen eines Fahrrades über den gefrorenen Baikalsee – diese Herausforderung fehlt noch im Leben des 68-Jährigen.

Corona hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der rüstige Rentner muss sich gedulden, wenigstens bis zum Sommer.

Es wird nichts mit dem Ausflug nach Sibirien. Sind Sie sehr enttäuscht?

Christian Tessmer: Ehrlich gesagt, ganz schön. Mit meinen Begleitern, einem Zahnarztehepaar aus Dresden, war alles vorbereitet. Es zeichnete sich aber schon länger ab, dass der Reisetermin platzen könnte. Die Pandemie mit ihren verordneten Reisebeschränkungen ist ja nicht erst seit gestern ein Thema. Aufgeschoben ist aber bekanntlich nicht aufgehoben.

Sie lieben die langen Reisen. Haben Ihnen Ihre Eltern diese Leidenschaft in die Wiege gelegt?

Mein Vater war Bergsteiger in der Sächsischen Schweiz. Da ist wohl einiges bei mir vererbt. Es entwickelte sich das Hobby aus einer Mischung aus Abenteuerlust, Neugier und meiner Liebe zur Natur. Das wiederum war da, nachdem ich in den 70er Jahren als Vermessungsingenieur bei der Wismut unter Tage gearbeitet habe. Ich lebte damals in Gera.

Von der Tiefe der Schächte zu den Höhen der Berge – wie kam es dazu?

Eine Zeitungsanzeige warb 1983 junge Leute aus der DDR, sich am Bau der Erdgastrasse in der Ukraine zu beteiligen. Das hat mich interessiert. Ich meldete mich und arbeitete mit Gleichaltrigen aus dem Gastgeberland sowie aus Polen der damaligen CSSR und Rumänien zusammen. In unserer Freizeit erkundeten wir gemeinsam eine unbeschreiblich schöne Natur mit Bergen, die mich sehr beeindruckten. Den höchsten Berg nannten wir „unser Matterhorn“. Die Bilder ließen mich nicht mehr los.

Da waren Sie aber noch kein Globetrotter ...

... aber mit Reiselust infiziert. Als sich 1991 die Möglichkeit ergab, drei Wochen lang mit dem Rad in einer gut 50-köpfigen Truppe Teile der Rocky Mountains zu erkunden, schrieb ich mich in die Teilnehmerliste ein. Ein Jahr darauf ging es dann auf eigene Faust nach Kanada. Zu zweit paddelten wir über 700 Kilometer auf dem Yukon-River von White Horse nach Dawson. Reiner Hoppe war der Kapitän im Boot. Die erste Fahrt im Kanu wird mir unvergessen bleiben. Viele tausend Flusskilometer sollten folgen.

Wie viele Fortsetzungen gab es seitdem?

Ich führe kein Fahrtenbuch, habe aber mit Kamera und Handy hunderte, vielleicht sogar tausende, Bilddokumente gesammelt. Kanada hat mich immer fasziniert. Hier war ich wohl an die 25-mal, auch mehrfach in einem Jahr. Hinzu kommen als Ziele Schweden, Norwegen, Alaska in den USA, Nepal und immer wieder auch Russland.

Die Frage nach Hotelbuchungen in der Fremde erübrigt sich wohl ...

Stimmt. Es ist ja das Reizvolle, die Natur dort zu genießen, wo sie möglichst unberührt oder wenig bevölkert ist. Da kannst du Tiere beobachten, die du sonst nur im Zoo siehst, Bären zum Beispiel oder Elche, Wölfe und seltene Vögel. Fahrrad und Kanu eignen sich dafür als die besten Fortbewegungsmittel, Schusters Rappen natürlich auch. Manchmal sind sie für Eistrekking herzurichten. Das heißt: Die Schuhe haben Nägel unter den Sohlen. In Schweden sind wir auch schon als Musher unterwegs gewesen. Hundeschlitten zu lenken, war für mich eine ganz neue Erfahrung.

Und das Übernachten im Freien?

Das kannte ich schon. Die Touren, an denen ich teilnehme, finden meistens zu zweit, oft aber auch in Gruppenstärke statt. Da kommen dann bis zu einem Dutzend Männer und Frauen zusammen. Die Aufgaben sind verteilt. Gemeinsam richten wir am Ende des Tages das Lager her, bauen Zelte auf und legen Feuerstellen zum Kochen an. Es wird gemeinsam Brennholz gesammelt und bevor es weiter geht, beseitigen alle zusammen die Spuren. Zum Übernachten unerlässlich sind Isomatten, im Winter auch mit Daunen gefüllt, und wärmende Schlafsäcke. So kann man auch auf steinigem Untergrund oder einer Eisplatte zur Ruhe kommen.

Hat da jeder seine immer wiederkehrenden Pflichten?

Nicht unbedingt. Es hat sich aber ergeben, dass ich meistens die Küchenausrüstung transportiere, entweder im Boot oder im Rucksack auf dem Buckel. Mein Beruf als Vermessungsingenieur bringt es außerdem mit sich, dass ich bei Standortbestimmungen, dem Messen von Entfernungen und der Auswahl von Lagerplätzen oft gefragt bin. Ich ermittle die Koordinaten, an denen sich die Gruppe befindet, bin also so etwas wie der Navigator.

Die März-Expedition muss ausfallen, wie geht es weiter?

Ich war bisher schon ein halbes Dutzend Mal in Sibirien. Es zieht mich aber immer noch dorthin. Im August ist es wieder soweit. Gegenüber Kanada, wo in den Wäldern kleine bewohnte Siedlungen eher anzutreffen sind, ist der nordasiatische Teil der Russischen Föderation in großen Regionen frei von jeglicher Zivilisation, was wiederum auch einen besonderen Reiz ausmacht. Wir werden 500 Kilometer nördlich von Mirny, oberhalb des Polarkreises auf dem Fluss Siligir unterwegs sein.

Haben Sie noch andere Reisewünsche?

Neuseeland oder Patagonien in Südamerika interessieren mich auch. Auf der Südhalbkugel war ich noch nicht. Aber meine Frau sagt, ich sollte etwas kürzer treten. Sie unterstützt ansonsten von Beginn an mein Hobby voll und ganz. Ich werde wohl auf sie hören.

