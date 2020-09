Wie ein Anwohner des Wusterhausener Strandbads erfolgreich gegen Falschparker vorgeht

Wusterhausen

Die Boote sind aus dem Wasser, das Kassenhäuschen ist verschlossen. Mit dem sommerlichen Trubel im Wusterhausener Strandbad war es am vergangenen Montag vorbei für diesen Sommer. Manchen Sonnenanbeter machte das vielleicht wegen weiter soliden Badewetters Verdruss. Allen aber gewiss nicht, denn wie immer gilt auch hier: „Wat den eenen sin Uhl, ist den annern sin Nachtigall“. Für die Bewohner in der Nachbarschaft des Bades wird es nun ruhiger. Sie finden das angenehm.

Mit Genehmigung des Wusterhausener Rathauses

Am dichtesten dran sind die Bewohner des Uferweges. In der Nummer 5 – ein Häuschen, das pflegende Hände und Akribie beim Vorgärtnern verrät – wohnen Gundula und Hans-Jürgen Relewitz. Sie kümmert sich um die Blumen in den Beeten, der Herr des Hauses ist der Landschaftspfleger. Und das nicht nur auf dem heimischen Grundstück.

Die freie Fläche vor dem Zaun hat der 82-Jährige so kultiviert, dass sie zu einem Schmuckstück geworden ist, an dem Spaziergänger schon mal verweilen. Sie bewundern eine Mini-Grünanlage, eingefasst mit Altholz, das bei Baumfällarbeiten im nahen Wäldchen übrig blieb, davor ein Ruhebänkchen und satter grüner Rasen. In dessen Mitte gedeihen prächtig Fleißige Lieschen und Eisblumen.

Einmal in der Woche ist für Hans-Jürgen Relewitz Pflegetag, bei der großen Hitze dieses Sommers war es öfter. Quelle: Wolfgang Hörmann

Ein schmaler Pfad, freigeschnitten in wild wachsendes Gebüsch, führt direkt zum Klempowsee. „Ich habe das alles natürlich mit Genehmigung gemacht, aber eigentlich aus reiner Notwehr“, verrät der fleißige Senior. Früher hatte er das Eckchen gegen Falschparker, die zum Baden wollten, verteidigen müssen. „Zuerst auch mit gut 30 wuchtigen Steinen, die aber auf Weisung vom Ordnungsamt wieder weg mussten, weil sie eine Unfallgefahr darstellen konnten“, erklärt Relewitz: „Gegen Blumen und Rasen hatte dann keiner was.“

Einst auf anderem Grün aktiv – als Fußballer

Manchmal, wenn Hans-Jürgen Relewitz auf der Bank ein Päuschen vom Gießen, Rasenmähen oder einfach nur so einlegt, Haushund Thogy zu Füßen, dann ist er mit sich und seiner kleinen Welt im Reinen. Die Arbeit im Freien bestimmt seine Sommertage, die nach wie vor klar strukturiert sind. Dienstags stehen Sauna und Schwimmen auf dem Plan, donnerstags Joggen bis Bantikow und zurück, sonntags Radfahren in Richtung Brunn, Trieplatz, Zernitz oder Lohm. Da kommen immer wenigstens 20 bis 25 Kilometer zusammen.

Den Drang zur Bewegung hat sich der schlanke Mann seit je her erhalten. In jungen Jahren jagte er für Empor Wusterhausen und Landbau Neustadt dem Fußball nach, schoss Tore am laufenden Band, war sauer über jede Niederlage. Mit 68 Jahren hat „Hansi“ Relewitz bei den Alten Herren sein letzte Spiel gemacht. Heute weiß er, dass diese „Spielklasse“ abseits vom Fußballrasen erst noch kommen sollte.

Von Wolfgang Hörmann