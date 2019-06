Manfred Teske war vor mehr als 20 Jahren an der Ausgrabung eines Dosse-Hafens in Wusterhausen beteiligt, dessen Alter in das Jahr 1116 zurückgeht. Jetzt sah sich der 80-Jährige ein geborgenes Holz noch mal genauer an und entdeckte erstaunliche Details, die Aufschluss über das Klima geben.