Wusterhausen

Die „Tempo-30-Schilder“ in der Seestraße von Wusterhausen sind wieder eingesammelt. Es ist das sichtbare Zeichen dafür, dass sich der im Juli des vergangenen Jahres on Tour gegangene Roboterbus, ein Vorbereiter für späteres führerloses Fahren, aus dem Stadtverkehr verabschiedet hat.

Dabei ist das Projekt noch nicht beendet. Die ursprünglich auf ein Jahr begrenzte Probezeit des autonomen Fahrens wurde bis zum 30. September dieses Jahres verlängert – allerdings ohne den Probanden auf der Straße.

Projekt machte Wusterhausen bundesweit bekannt

Die Zeit sei vielmehr dazu da, um alle Testergebnisse zusammen zu tragen und auszuwerten. Er rechne bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 22. September mit einem abschließenden Bericht, sagte Bürgermeister Philipp Schulz bei der jüngsten Tagung der Volksvertreter.

Dabei ließ Schulz schon mal den Ansatz eines Fazits erkennen. „Wir erlebten ein nützliches Projekt, das Wusterhausen deutschlandweit bekannt gemacht hat“, so die Einschätzung. Als enttäuschend bezeichnete der Bürgermeister allerdings die Tatsache, dass anfänglich aufgetretene Probleme bis zum Schluss nie endgültig gelöst werden konnten.

ORP-Chef bemängelt zu kleines Zeitfenster, in dem der Bus rollte

Die Testfahrten hatten am 11. Juli 2019 zunächst im Innenstadtbereich begonnen. Später wurde die Strecke über die Seestraße bis zum Horstberg ausgedehnt, was zeitweilige Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem Weg dorthin mit sich brachte.

In diesem Zeitfenster zwischen 8.30 und 13.30 Uhr sieht ORP-Geschäftsführer Ulrich Steffen eine der Ursachen dafür, dass sich „Robbi“ nicht wie gewünscht präsentieren und ausprobieren konnte. „Es wäre für den Versuch besser gewesen, hätte er ganztags stattfinden können“, sagt Steffen. Besonders zum etwas abgelegenen Ziel „Horstberg“ hätte es dann sicher deutlich mehr Fahrgäste gegeben.

Verkehrsgesellschaft und Wissenschaftler tauschten sich aus

Aber Verkehrsteilnehmer auf der viel befahrenen Trasse in Richtung Bantikow stöhnten so schon über den Langsamfahrer. In Hauptverkehrszeiten wäre der kleine Bus gänzlich unwillkommen gewesen.

Der Sechssitzer war für die Testphase bei der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mit Sitz in Kyritz „angedockt“. Folglich gab es zwischen der Firmenleitung und den Wissenschaftlern, die das Vorhaben leiteten, immer wieder Gespräche und Abstimmungen.

Wusterhausen trug zum Gelingen eines nützlichen Projektes bei

„Wir äußerten schon den einen oder anderen Vorschlag, wie Details hätten verbessert werden können. Das betraf zum Beispiel das Erkennen der Software zum Ausweichen ständiger fester Hindernisse oder das Blinken bei Richtungsänderungen. Leider wurde nichts davon umgesetzt“, so Ulrich Steffen. Für ihn war das Forschungsprojekt für die Praxis auf den anspruchsvollen Wegen in der Dossestadt „technisch noch nicht ausgereift genug“.

Ohne den konkreten Auswertungen vorgreifen zu wollen, stimmt Steffen Bürgermeister Philipp Schulz dahingehend zu, dass die Stadt zum Gelingen eines nützlichen Projektes so gut es ging beigetragen habe. „Und es ist ja nie die Rede davon gewesen, dass ein Roboterbus ab September fahrerlos in den Wusterhausener Linienverkehr einsteigt“, gibt sich Ulrich Steffen realistisch.

Zwei Millionen Euro Forschungsgeld Der Einsatz des autonomen Kleinbusses ist ein Forschungsprojekt des Bundes, an dem sich neben der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft ORP auch die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg sowie Hochschulen aus Berlin und Dresden beteiligen. Im Sommer 2018 fiel die Entscheidung, den Test in Wusterhausen zu starten. Die Stadt setzte sich damit gegen 25 Mitbewerber durch. Für den Versuchsbetrieb stellten der Bund, aber auch die Projektpartner gemeinsam rund zwei Millionen Euro an Forschungsgeldern bereit.

Von Wolfgang Hörmann