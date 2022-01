Wohnungen für Wusterhausen statt Tierseuchenforschung

Wusterhausen

In Wusterhausen sieht alles danach aus, als werde in absehbarer Zeit beim Wohnungsbau nicht gekleckert, sondern geklotzt. Die gesamte Infrastruktur am Stadtausgang in Richtung Bantikow dürfte sich ändern.

Für diese guten Aussichten sorgen zum einen zwei Geschäftsleute aus der Region, die in der Vergangenheit schon beim Umbau des ehemaligen Kyritzer Kinderheimes zeigten, wie sich öffentlich genutzte Gebäude familienfreundlich zu Wohnzwecken umwandeln lassen.

Zum anderen entwickelte sich eine positiv stimmende Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen im Rathaus der Großgemeinde. Dort sieht man zwei Fliegen unter einer Klappe: Die Nachfrage nach attraktiven Bauplätzen lässt sich besser befriedigen, und es verschwindet, was bei weiterem Leerstand zu verfallen droht.

In Wusterhausen Jahrzehnte der Tierseuchenbekämpfung gedient

In der Wusterhausener Seestraße 55, wo bis Ende Dezember 2013 über Jahrzehnte das staatliche Institut für Epizootiologie und Tierseuchenbekämpfung (Sifet) seinen Sitz hatte, mit Verwaltungsgebäuden, Laboren, Ställen und Weiden, zog nach dem Wegzug Tristesse ein.

Die Forschungsstätte des Friedrich-Loeffler-Instituts war längst auf die Ostseeinsel Insel Riems umgesiedelt, da wurden immer noch Nachnutzer für die Gebäude gesucht – und schließlich auch gefunden: Jürgen Strunk und Renè Schultz haben im vergangenen Jahr Gebäude und Ländereien in der bei Einheimischen zumeist als „Tierklinik“ genannten Immobilie erworben.

51 Jahre Kampf gegen Tierseuchen In Wusterhausen wurde 1962 eine Bezirkstierklinik eröffnet, umgewandelt 1971 in das Bezirksinstitut für Veterinärwesen (BIV). Neben klinischen Aufgaben waren mehrere Abteilungen damit beschäftigt, zum Beispiel Leukose, Brucellose, Tollwut und Stoffwechselerkrankungen zu diagnostizieren. Es gab eine große Untersuchungsstelle für Futter und eine Abteilung für Rinder-Herdenbetreuung. Schwere Verläufe bei der Maul- und Klauenseuche in Mecklenburg-Vorpommern führten 1982 zur Bildung des Staatlichen Institutes für Epizootiologie und Tierseuchenbekämpfung (Sifet) beim Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR. Zum Jahresende 2013 wurde der Standort Wusterhausen geschlossen.

Der Plan der neuen Eigentümer: Nicht weniger, als ein komplettes Wohngebiet nach dem Neubau von 25 Einfamilien- und weiteren 17 Reihenhäusern, mit Geschäften für Waren des täglichen Bedarfs, einer Begegnungsstätte, einem öffentlichen Spielplatz und viel Grün dazwischen Nutznießer wären nicht nur die Einheimischen, sondern auch die des Campingplatzes auf der Straßenseite gegenüber.

Für jenen Teil der Gesamtfläche, auf der Wohnhäuser entstehen sollen, ist ein Bebauungsplan zu erstellen. Der Bau- und Ordnungsausschuss der Gemeindevertretung beriet am Dienstag über den fälligen Aufstellungsbeschluss. Das Gremium gab der Gemeindevertretung, die letztlich das entscheidende Wort zu sprechen hat, ohne Gegenstimme ein klares Votum dafür.

Jürgen Strunk und René Schultz, die Träger des Bauvorhabens, hatten am 4. Januar einen entsprechenden Antrag gestellt. Das Plangebiet in der Seestraße ist im Flächennutzungsplan als „Wohnbaufläche“ ausgewiesen, was den aktuellen Zielen entgegenkommt.

In einem mit der Gemeinde abzuschließenden städtebaulichen Vertrag werden die Übernahme sämtlicher mit dem Verfahren anfallender Kosten seitens der Träger des Vorhabens sowie weitere Ziele vereinbart. Bei der Abstimmung darüber am Dienstag waren beide nicht anwesend.

Sorge um Wusterhausens Kleingärten

Die Diskussion, wie üblich in diesen Tagen coronabedingt unter strengen Auflagen und Maskenzwang, fiel da durchgehend positiv aus. Es wurden aber auch Fragen gestellt, auf die es noch befriedigende Antworten geben muss. So ist schon von Interesse, ob die angrenzenden Kleingärten unangetastet.

Und: Müssen die Grundstücksgrenzen neu vermessen werden? Sind die Pläne, die das Zeug dazu haben, ein Stück Wusterhausen neu zu erfinden, in der Praxis auch ohne Abstriche durchführbar?

All das wird in den nächsten Monaten die Diskussionen am Leben halten. Einen Namen für den Bebauungsplan – er könnte später auch auf einem Straßenschild „überleben“ – gibt es bisher noch nicht. Aber das wurde am Dienstag im Fachausschuss lediglich erwähnt.

