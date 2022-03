Im Wusterhausener Bau- und Ordnungsausschuss stand die Gefahrenabwehr im Mittelpunkt. Dabei geht es um die Einsatzbereitschaft und Ausstattung der Feuerwehr – und schließlich um die Sicherheit der Einwohner. Auch zu den Bauarbeiten an der Wusterhausener Kita und an der Bundesstraße B5 in Segeletz gibt es Neuigkeiten.