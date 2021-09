Wusterhausen

Ein Autofahrer flüchtete in der Nacht zu Donnerstag auf der Bundesstraße 5 zwischen Bückwitz und Wusterhausen vor der Polizei. Beamte wollten ihn gegen 0 Uhr kontrollieren. Trotz der gegebenen Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht und fuhr bis in die Straße Promenade in Wusterhausen.

Fahrer stoppte in Wusterhausen

Dort ließ der 34-jährige Mann aus der Gemeinde Gumtow den VW stehen und haute ab. Nahe eines Spielplatzes ergriffen die Beamten den Fahrer, welcher dabei Widerstand leistete. Unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt wurden dem Prignitzer Handfesseln angelegt, teilte die Polizei mit.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille, worauf ihn in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Von MAZonline