Wusterhausen: Bildungscampus rückt 2021 in den Mittelpunkt

Nach dem Bauen ist vor dem Bauen. Noch vor dem Ende des in Teilen wundersam verlaufenen wie anstrengenden Jahres 2020 haben in der Großgemeinde Wusterhausen die Vorbereitungen für die nächsten Vorhaben begonnen.

Auf dem digitalen Vergabemarktplatz des Landes Brandenburg sind am 18. Dezember die Planungsleistungen für das neue Feuerwehrgerätehaus ausgeschrieben worden. Bewerbungen können bis zum 18. Januar 2021 Berücksichtigung finden.

Bildungscampus ist die bedeutendste Baumaßnahme

Ein Stück weiter ist man an der Dosse da bereits bei den Überlegungen für den neuen Bildungscampus, „die mit Abstand bedeutendste Baumaßnahme in den kommenden Jahren“, so Bürgermeister Philipp Schulz. Hier soll bis zum Ende des 1. Quartals 2021 die Leistungsphase 3 von insgesamt 9 Etappen in der Planung erreicht sein.

Gearbeitet wird ferner an den Vorbereitungen für den Verknüpfungspunkt des öffentlichen Personennahverkehrs an der Bundesstraße 5, wenngleich bauseitig hier wohl erst 2022 begonnen werden kann, sind die Arbeiten doch im Zusammenhang mit der Sanierung der B 5 in diesem Abschnitt zu sehen.

Der Friedensweg in Dessow ist noch unbefestigt. Quelle: E-Mail-MVD

„Es gibt ja auch noch andere Vorhaben, die wir zu stemmen haben“, so der Bürgermeister. Dazu gehören unter anderem der Ausbau der Löschwasserversorgung im Gemeindebereich, speziell in Segeletz, und die Sanierung des Friedenswegs im Ortsteil Dessow. All das möge unter besseren Bedingungen als im zu Ende gegangenen Corona-Jahr geschehen, hofft man in Wusterhausen. Die Pandemie schränkte wie überall Begegnungen auf ein Minimum ein und brachte das kulturelle Leben fast zum Erliegen.

Auszeichnung als „Denkmal des Monats“ November

Damit fiel dann auch aus, was man durchaus feiern wollte, von offiziellen Terminen bis hin zum Weihnachtsmarkt. So hätte Philipp Schulz die Einweihung des komplett sanierten Rathauses gern standesgemäß und mit Gästen begangen, um es der Öffentlichkeit vorzustellen und dabei Planern wie Bauleuten Danke zu sagen. Doch auch daraus wurde bekanntlich nichts.

Wegen Corona und den damit verbundenen Einschränkungen, die weiterhin gelten, blieb auch die Auszeichnung als „Denkmal des Monats“ November ohne den obligatorischen „großen Bahnhof“. Wenigstens bringt die Aufnahme in den auch in diesem Jahr erschienenen Kalender der Arbeitsgemeinschaft „Städte mit historischen Stadtkernen“ die Ansicht des schick gewordenen Gebäudes unter die Leute.

Zwei-Schicht-Modus im Rathaus Das Wusterhausener Rathaus ist noch bis zum 3. Januar geschlossen und danach auch nur nach Anmeldung für Besucher zugänglich. Vorübergehend arbeitet die Verwaltung in einem Zwei-Schicht-Modus. Der Neubau der Tennisanlage kostet etwa 404.000 Euro, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 101.000 Euro trägt. Der großes Rest speist sich auch Fördermitteln. Die Fertigstellung ist für das nächste Frühjahr geplant.

Mit der geplanten Übergabe der komplett angelegten Tennisplätze am Klempowsee bis Jahres-Ultimo hat es hingegen nicht geklappt. Grund hierfür sei laut Schulz eine Panne, die ausnahmsweise mit der Pandemie nichts zu tun hat. Stattdessen sei auf einem der vier Plätze ein falsches Material für den Belag verwendet worden, was nun Nacharbeiten erforderlich mache.

„In den Säcken war nicht das drin, was draußen draufstand“, bringt es Schulz auf den Punkt und nimmt damit die Platzbauer in Schutz. Die Nacharbeiten können nun erst im Frühjahr erfolgen, wenn es die Witterung zulässt.

Von Wolfgang Hörmann