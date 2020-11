Wusterhausen

Landrat Ralf Reinhardt hat Post aus Wusterhausen bekommen. Absender ist Bürgermeister Philipp Schulz. Er verschickte im Namen seiner Kommune eine sogenannte Einwendung gegen den Entwurf des Kreishaushaltes 2021 nach Neuruppin. Schulz fordert darin eine Senkung der Kreisumlage von jetzt 41 auf 39 Prozentpunkte.

Kreisumlage ist oft ein Zankapfel zwischen Kreis und Gemeinden

Die Kreisumlage ist die Abgabe, die die Kommunen von ihren Einnahmen an den Landkreis Ostprignitz-Ruppin abgeben müssen. Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises. Sie ist unter anderem deshalb da, weil der Kreis selbst in der Regel keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielt. Seine Grundlage sind die Steuerkraft der Gemeinden sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land. Davon wird ein bestimmter „von-Hundert-Satz“ als Kreisumlage definiert.

Im kommenden Jahr soll er 41 Prozent betragen, so, wie auch wie 2020. Laut Brandenburgischer Kommunalverfassung darf der Landkreis sich allerdings nur dann derart bedienen, wenn die sonstigen Finanzmittel den für die Erfüllung der Aufgaben nötigen Bedarf nicht decken. Die Umlage ist also lediglich als nur ein unterstützendes Mittel einzustufen.

„Folglich soll der Landkreis keine Überschüsse in erheblichem Maße erwirtschaften“, so Philipp Schulz. Nach Lesen des Haushaltsentwurfs für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin, veröffentlicht im kreislichen Amtsblatt, sieht der Bürgermeister keinen Bedarf, bei der Höhe der Kreisumlage zu bleiben, zumal dies für Wusterhausen bei leicht gestiegenen Umlagegrundlagen sogar ein Mehr in Höhe von 93.900 Euro ausmachen würde.

Schulz : Kreis kann Haushalt ohne Griff in Rücklage ausgleichen

Schulz stellt fest: „Im vorliegenden Haushaltsentwurf planen Sie im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 226 600 Euro. Auch die Folgejahre weisen einen Überschuss in nicht unerheblichen Höhe aus.“

(2023: 2,89 Millionen Euro). Schulz argumentiert, dass der Landkreis durchaus in der Lage sei, seinen Haushalt auszugleichen, ohne seine Rücklagen anzugreifen. Zeitgleich könnten 18 von 22 Gemeinden des Landkreises ihren Haushalt nur ausgleichen, wenn sie an ihr Erspartes gingen.

Senkung der Umlage auf 39 Prozent gefordert

Dass der Kreis jetzt wirtschaftlich so gut dastehe, habe er auch den Gemeinden zu verdanken, die „durch die Zahlung einer hohen Kreisumlage erheblich dazu beigetragen“ hätten, so der Wusterhausener Bürgermeister.

Er fordert deshalb eine Senkung der Kreisumlage von jetzt 41 auf 39 Prozent. Dies sei „angemessen und umsetzbar“.

Die Einwendung von Schulz gegen den Kreishaushalt wird „ wie alle Einwendungen dem Kreistag mit der Beschlussvorlage vorgelegt“, sagte dazu Britta Avantario aus der Pressestelle des Kreises. Der Kreistag berät am Donnerstag, 3. Dezember, über den Kreishaushalt 2021.

Von Wolfgang Hörmann