Wusterhausen

Die Gemeinde Wusterhausen ist dabei, ihre Verwaltungsstruktur zu verjüngen. Ein Augenmerk gilt dabei seit dem vergangenen Jahr auch der ehemaligen „Fachgruppe Sicherheit, Ordnung und Gewerbe“, aus der nach Veränderung der Strukturen Ende des vergangenen Jahres das „Ordnungs- und Bürgeramt“ wurde.

Nicht zufällig ist es im Erdgeschoss des Rathauses angesiedelt, leicht erreichbar für all jene, die mit Anliegen und Fragen zu den Mitarbeitern kommen. In Hoch-Zeiten der Pandemie gab es persönliche Kontakte zwangsläufig nur in Maßen, mittlerweile zeigt die Tendenz, dass Lockerungen strenger Einschränkungen Schritt für Schritt möglich sind.

Franziska Seeger leitet das Wusterhausener Ordnungs- und Bürgeramt

Bürgermeister Philipp Schulz ist stolz darauf, dass beim unausweichlichen Personalwechsel in seinem Verantwortungsbereich Führungspositionen mit hier ausgebildeten Nachwuchskräften besetzt werden konnten. Bestes Beispiel dafür ist Franziska Seeger. Die junge Frau leitet das Amt seit dem 1. Juni. Sie erhielt ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und qualifizierte sich berufsbegleitend zur Verwaltungsfachwirtin. Es befähigt sie damit auch zur Ausbilderin.

Demnächst ist sie zudem zweite Standesbeamtin hinter Michaela Kerl. Die Frau aus der Prignitz ersetzt im nächsten Monat die langjährig tätige Gabriele Sauerteig.

Die Verwaltung bildet auch weiterhin aus

Mit 30 Lenzen jung an Jahren ist auch Lars Braunsdorf. Der stellvertretende Amtsleiter kümmert sich um Ordnungsangelegenheiten und ist erstes Ohr für das Trio der neuen Gemeindewehrführung, die jüngst für sechs Jahre bestellt wurde.

„Personal selbst auszubilden bleibt Philosophie der Verwaltung in unserer Gemeinde“, gibt deren Chef gegenüber MAZ die Richtung vor. Zurzeit befinden sich vier Auszubildende in der Lehre zum Verwaltungsfachangestellten. Zwei von ihnen lernen im nächsten Jahr aus. Ihre beruflichen Perspektiven beschreibt Bürgermeister Philipp Schulz als „sehr vielversprechend, nachdem das dreijährige Lernziel erreicht worden ist“.

Zwei Stellen werden neu geschaffen

Ein „alter Hase“ bei den Ordnungshütern bleibt Teil der Mannschaft. Ralf Hohmann, seit 1999 für die Gemeinde tätig und mehr als 20 Jahre als Gemeindewehrführer auch ehrenamtlich aktiv gewesen, ist im Ordnungs- und Bürgeramt künftig unter anderem für den Außenbereich zuständig. Als Experte im Brandschutz gibt er sein Wissen an die Kameradinnen und Kameraden der Wehr weiter. Gleiches gilt für den Segeletzer Robert Frambach, hauptamtlich tätiger Gerätewart im Depot und natürlich auch Feuerwehrmann.

Bei all dem Gewohnten gibt es mit der Etablierung des Bürgerservices in naher Zukunft auch etwas Neues. Dafür wurden zwei Stellen extra geschaffen, die bis zum 1. September besetzt werden. Namen nennt der Verwaltungschef nicht, zwei wichtige Aufgaben schon. Es sind der sozial geförderte Wohnraum und der Umgang mit Wohnberechtigungsscheinen, beides im starken Interesse der Bürger.

Bis die Verantwortlichen auf ihren Plätzen sind, übernimmt Franziska Seeger vorübergehend das Feld. Bei der Einarbeitung bekommt sie Unterstützung von einer sehr erfahrenen Kollegin. Helferin ist Martina Vogel, ehemalige Leiterin des Ordnungsamtes. Aktuell bleibt die Bauleitplanung ihr Metier, bevor sie zum Jahresende in den Ruhestand geht. Der Generationswechsel im Wusterhausener Rathaus hält an.

Von Wolfgang Hörmann